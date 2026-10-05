Hadži se trese posle poljske "šestice"

Nema sumnje da su u FS Rumunije već naoštrili pero i da su spremni da potpišu otkaz, posebno ako se večeras doživi poraz od Đekereša i drugova. Čini se da je i Haždi toga svestan, pa ih možda i sam preduhitri.

"O ostavci ću ja odlučiti. Nadam se da ću ostati što je duže moguće. Došao sam na kormilo da bih promenio igru. Pobeda nam je potrebna, ona donosi sreću. Videćemo, nadam se da će taj momenat doći što kasnije i omogućiti nam da menjamo neke stvari", poručio je Hadži.

20.45: (4,70) Rumunija (3,70) Švedska (1,75)

Navodno je rukovodstvo Saveza i dalje uz njega, ali pojedini mediji prenose kako već imaju spremnu i zamenu. Veruje se da je u pitanju bivši selektor, 49-godišnji Edvard Jordanesku, koji je sa nacionalnim timom na EURO 2024 uspeo da se kvalifikuje za osminu finala, ali su Rumuni tada izgubili od Holandije sa 3:0.

Hadži je do sada uglavnom isturio sebe kao štit ispred svojih igrača, ali i sam je svestan da će, ako i ostane na kormilu, trajno morati da precrta određena imena. Rumunska štampa piše kako je jedan od njih svakako štoper Andrei Burka (33) koji je izuzetno loše odigrao u porazu od BiH (2:4). Čini se da je Hadži digao ruke od njega čak i u situaciji kada su povređeni Radu Dragušin i Virđil Gita.

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Ipak, mediji u Bukureštu prenose i kako će Hadži verovatno sam doneti odluku o ostavci. U slučaju poraza, vrlo je verovatno da će "dići sidro" i prepustiti poslednja dva meča u novembarskom ciklusu nekom drugom.

Doduše, činjenica je da će Šveđani u večerašnjem duelu biti znatno oslabljeni. Virus gripa se raširio u timu Šveđana, pa će selektor Grejem Poter imati mnogo problema oko sastava tima.

Van stroja su iz tog razloga Jasin Ajari, Benjamin Nigren, Gustaf Lagerbjelke, Eliot Stroud, Džon Melberg i Patrik Valemark, pa su urgentno morali da pozove zamene kao što su Feliks Beijmo, Samjuel Dal, Ugo Bolin, Viktor Erikson, Ken Sama i Erik Smit. Ako se tome doda da na spisku zbog povreda nema imena kao što su Aleksandar Isak, Emil Holm, Karl Starfelt, Hjalmar Ekdal, Matijas Svanberg, Gustaf Nilson, Taha Ali, Dejan Kuluševski, Jakob Videl Zeterstrom, Entoni Alanga i Isak Hien, onda je jasno kakve glavobolje ima engleski stručnjak.

Što se tiče Rumuna, Hadži osim na Dragušina i Gitu ne može da računa ni na Marijuša Marina, Danijela Birligeu, Luisa Munteanua, Denisa Draguša i Florina Komana.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 4. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 2

20.45: (2,55) Severna Irska (3,00) Gruzija (3,05)

20.45: (2,65) Ukrajina (3,10) Mađarska (2,85)