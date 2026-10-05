Vučinić: U idealnoj smo poziciji, želimo da ostanemo na vrhu

Činjenica je da Crna Gora u ovom prozoru igra veoma dobro, ima maksimalan učinak i devet osvojenih bodova iz tri runde, dok je Jermenija treća sa samo tri boda.

Izabranicima Mirka Vučinića pruža se još jedna prilika, da urade nešto što su u istoriji uspeli samo dva puta, pre 16, odnosno 14 godina, a to je da vežu četiri pobede. Zlatko Kranjčar je to uspeo 2010. protiv Severne Irske, Velsa, Bugarske i Švajcarske, a Branko Brnović 2012. i 2013. protiv San Marina (dva puta), Ukrajine i Moldavije.

20.45: (1,47) Crna Gora (4,10) Jermenija (6,25)

Uoči okršaja u Podgorici sa Jermenijom, Mirko Vučinić se prisetio momenta kada je preuzeo tim i na debiju izgubio od Farskih Ostrva u Toršavnu (4:0).

"Tada sam prihvatio mesto selektora jer sam dobro poznavao igrače, četiri godine sam bio deo stručnog štaba, s nekim od njih sam i igrao. Video sam da momci imaju kvalitet, ne bih se prihvatio nečega u šta ne verujem. Najvažnije je da sada svi veslamo u istom smeru, a to znači da mnogo radimo, da imamo želju, volju i glad za pobedom", kaže Vučinić.

Za razliku od nekih prethodnih godina, kada je Crna Gora posrtala, sada je ponovo vedro, vratilo se poverenje u igru reprezentacije.

"Sve ovo što se dešava, pun stadion, euforija, sve je to lepo i prija, ali može i da nas poremeti. Najvažnije je da radimo svoj posao, da nas rezultati ne promene. Ako nam bude nedostajalo ono što nas sada krasi, želja i volja, onda će biti problema. U idealnoj smo poziciji. Sami smo na čelu tabele, prva ekipa iza nas je na minus pet. Ali nije tako jednostavno kao što izgleda. Kad si na vrhu svi žele da te skinu sa te pozicije, najteže je tu i ostati. Najvažnije je da igrači iz dana u dan pokazuju karakter i želju da ostanu prvi", dodao je Vučinić.

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Činjenica je da su igrači umorni i da jedva čekaju da završe ovaj ciklus. Vučinić kaže da ima problem da sastavi tim, ali to su slatke muke.

"Ova utakmica je specifična jer smo se u prethodne tri mnogo istrošili. Imam problem jer svi žele da igraju, toliki je motiv prisutan, htli to ili ne da priznamo ova euforija podstiče momke da, iako su umorni, hoće da igraju. Ovo mi je najteži meč u pogledu odabira startnih 11", zaključio je selektor Crne Gore.

Crna Gora je posle trijumfa nad Kiprom (2:1) pobedila u Jerevanu sa 3:2 i time širom otvorila vrata uspeha. Što se tiče Jermenije, ona će biti oslabljena, jer su se na prethodnom susretu povredili Artjom Bandikjan i Artur Garibjan. Kada se sve sabere, selektor Jegiše Melikjan ne može da računa na 14 igrača.

"Govorio sam i pre početka takmičenja da je ovo težak period za nas. Sada, posle svake utakmice, uz sve ove izostanke... imamo igrače koji rade sa velikom željom i zalaganjem, ali im nedostaje minutaža u klubovima. Momci nastavljaju da rade, ali istovremeno se gomilaju izostanci i nedostatak takmičarskog ritma kod pojedinih igrača. Možete da nas kritikujete, prihvatamo to, ali nećemo se raspasti. Ovo će nas učiniti jačima", zaključio je Melikjan.

LIGA NACIJA - C DIVIZIJA, 4. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 2

18.00: (1,58) Kipar (3,60) Letonija (5,90) MOZZART RELAX

20.45: (1,47) Crna Gora (4,10) Jermenija (6,25)