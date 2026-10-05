Secirani svi kandidati za Zlatnu loptu: Menja li ovo nešto u vašoj oceni ko je najbolji igrač planete?

Bliži se dan kad ćemo saznati ko je najbolji igrač sveta za sezonu 2025/26. Svečana ceremonija zakazana je za za 26. oktobar, a kako se taj datum približava temperatura u javnosti, ali i među glavnim kandidatima raste.

Konstatovali smo više puta da u skorije vreme nismo imali ovako uzbudljivu trku - niti su asovi u konkurenciji poslednjih godina vodili tako agresivne kampanje - pa sve to govori da će organizatori pokušati da do samog kraja sačuvaju od javnosti ishod glasanja, i tako dodatno ispromovišu anketu i trofej koji mnogim zvezdama očito postaje opsesija.