Secirani svi kandidati za Zlatnu loptu: Menja li ovo nešto u vašoj oceni ko je najbolji igrač planete?
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 12:47
Kladionice menjaju koeficijente...
Bliži se dan kad ćemo saznati ko je najbolji igrač sveta za sezonu 2025/26. Svečana ceremonija zakazana je za za 26. oktobar, a kako se taj datum približava temperatura u javnosti, ali i među glavnim kandidatima raste.
Konstatovali smo više puta da u skorije vreme nismo imali ovako uzbudljivu trku - niti su asovi u konkurenciji poslednjih godina vodili tako agresivne kampanje - pa sve to govori da će organizatori pokušati da do samog kraja sačuvaju od javnosti ishod glasanja, i tako dodatno ispromovišu anketu i trofej koji mnogim zvezdama očito postaje opsesija.
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Zanimljivo da je poslednjih dana došlo do određenih promena kada su u pitanju koeficijenti na svetskim kladionicama. Hari Kejn, koji je do pre dve-tri nedelje slovio za velikog favorita, više to nije. Pojedini bukmejkeri smatraju da mu se mladi superstar Barselone Lamin Jamal opasno približio, a nemali je broj i onih što sada daju prednost španskom reprezentativcu.
Primera radi, u kladionici MOZZART trijumf Jamala plaća 1,75, dok biste igrom na Kejna mogli da udvostručite uloženo - 2,05.
Zanimljivu usporedbu učinka svih 30 kandidata (za proteklu sezonu) napravio je madridski AS. Španski list rangirao je strelce, asistente, igrače sa najviše odigranih utakmica i one s najviše trofeja. Hari Kejn odneo je pobedu u 'koloni' golovi, Majkl Olise najbolji je među asistentima, Deklan Rajs i Olise odigrali su najviše mečeva, dok su Fabijan Ruiz i Ašraf Hakimi dominantni po pitanju trofeja.
Jamal je 12. po broju postignutih pogodaka (čak 48 manje od Kejna), peti je u asistencijama (Olise je sakupio 15 više), ali treba imati u vidu da jedan od tri njegova pehara spada u najvažnije - uzeo je Mundijal sa Španijom.
Ako ćemo po timskim srebrninama, u najuži krug favorita morao bi da uđe i Fabijan Ruiz, pošto su među njegovih šest trofeja i Mundijal i Liga šampiona, međutim koeficijent na njega (u Mozzartu) iznosi čak 40,0!
Dakle, pred vama je detaljno raščlanjen učinak svih konkurenata za Zlatnu loptu.
Pogledajte, pa nam recite: menja li ovo nešto u vašoj oceni ko je najbolji igrač planete za prošlu sezonu?
BROJ GOLOVA SVIH 30 NOMINOVANIH ZA ZLATNU LOPTU
BROJ ASISTENCIJA SVIH 30 NOMINOVANIH ZA ZLATNU LOPTU
BROJ TROFEJA SVIH 30 NOMINOVANIH ZA ZLATNU LOPTU
BROJ ODIGRANIH UTAKMICA SVIH 30 NOMINOVANIH ZA ZLATNU LOPTU