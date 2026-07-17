Fonseka progovorio o Milanu: Nisu mi dali vreme, sad igraju lošije nego kad sam bio tu

Remi protiv Rome (1:1) označio je kraj Fonsekinog boravka na San Siru. Posle svega, umesto dopadljivog fudbala ostalo je samo - razočaranje. Ono je vidljivo i tokom razgovora portugalskog trenera za Gazzetu delo Sport.

"Naravno da sam razočaran. Pre dve godine, ljudi iz kluba su me zvali samo iz jednog razloga - da promenim stil igre tima. Govorili su mi "Želimo da Milan postane dominantan, da ima loptu i stalno bude aktivan na protivničkoj polovini". Delovalo mi je odlično, to je takođe moja filozofija. Ali istina je da je za promenu potrebno vreme, a igrati takav fudbal u Italiji nije lako. Da bi ste to uspeli, morate promeniti način razmišljanja igrača. Možda delujem arogantno, ali od kad sam otišao iz Milana, mislim da igraju lošije nego kad sam bio tu", rekao je Fonseka.

Paulo je posle odlaska iz Milana pokazao da je ozbiljan trener time što je sa Lionom u uslovima teške finansijske krize uspeo da igra lepo, završi četvrti u francuskom šampionatu i obezbedi mesto u kvalifikacijama za Ligui šampiona. Da nije bilo silnih povreda, rezultat bi bio još bolji. Portugalac je dobio poverenje u Francuskoj, nešto što u Milanu, čini se, od prvog dana nije imao.

"Video sam kad je Amorim došao u Milanelo i dočekuje ga Geri Kardinale. Ja kad sam stigao, nije me dočekao - niko. Doveden sam da promenim mentalitet, a nisu mi dali vremena da to učinim. Ipak, za kratko vreme smo odigrali puno dobrih utakmica. Ne vidim da se to posle mene ponovo dogodilo".

Za kraj, pomenuo je komplikovan odnos koji je imao sa nekim igračima. Sad već čuvena situacija na utakmici protiv Lacija kad su Teo Ernandez i Rafa Leao tokom pauze za osveženje bili odvojeni od ostatka ekipe. Bio je to znak da je Fonseka ušao u sukob sa glavnim zvezdama tima i da će teško iz istog izaći kao pobednik.

"U Italiji igrači često nadmašuju klub. Ako neko, makar to bio i dobar fudbaler, ne zaslužuje da igra, onda ga sigurno neću staviti u tim, jer niko ne sme da bude veći od Milana", dodao je Fonseka.