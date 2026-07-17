Motivacija i koncentracija: Dve ključne reči za Motlija

Vreme čitanja: 6min | pet. 17.07.26. | 16:52
Za sistem Ibona Navara, savršen centar
Startni centar – zaokruži, završeno. Možda i najteži zadatak na današnjem tržištu je da se pronađe kvalitetna petica, pre svega evroligaškog kalibra, da je pouzdan, da se zna tačno šta donosi i da bude starter u ekipi koja ima visoke ambicije. Često se timovi u Evroligi odlučuju na dokazane centre u ovom takmičenju, ne rizikuje se tako često sa košarkašima koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, gde su imali marginalnu ili nikakvu ulogu u NBA ligi, lutali po razvojnoj Dži ligi ili čak malo sišli do Portorika, pa imamo slučaj da se visoki košarkaši stalno rotiraju u timovima elitnog takmičenja. Nije insinuacija da je to nešto loše, samo činjenično stanje kada je u pitanju dovođenje centara u Evroligi.
Crvena zvezda imala je taj težak zadatak, tačnije Miloš Teodosić i njegovi saradnici, da se zavrnu rukavi i da se krene u potragu za startnim centrom, ali srećom po njih, nije izgleda bio nikakav problem da se obezbedi potpis dobro poznatog imena. Povezivao se Džonatan Motli sa crveno-belima i pre dve godine, bilo je šuškanja i informacija da je čak i završen posao, međutim on nije došao na Mali Kalemegdan tada, ali zato jeste sada. I to sa već najavljenom velikom ulogom u redovima beogradskog tima jer nema šta tu previše da se diskutuje, on će biti glavni centar. Pa da vidimo šta to tačno donosi bivši centar univerziteta Bejlor u ekipu Ibona Navara.
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Promenjena je kompletna centarska linija ovog leta jer su se crveno-beli rastali sa dugogodišnjom stenom Džoelom Bolombojem, promašajem u vidu Hasijela Rivera i najiskusnijim Donatasom Motiejunasom, koji svakako u drugom delu sezone nije ni igrao, tačnije nije ni bio u protokolu, pa je otišao u Litvaniju, iz koje se nije ni vratio. Nije to sada ni bitno više. Inače, otišao je i Uroš Plavšić. Ostali su crveno-beli samo sa Izunduom, kojem je produžen ugovor, ali se znalo svakako da on neće biti startni centar jer mu savršeno leži uloga koju je imao prošle sezone, da bude energetska bomba sa klupe i da odigra tih petnaestak minuta onako kako najbolje zna. Tražio se prvi centar, treći će verovatno biti Vojin Medarević iz subotičkog Spartaka, ali na to ćemo morati još da sačekamo, tako da se trenutno priča samo o ozvaničenim pojačanjima, a naravno najveće do sada je Džonatan Motli.
Najavili smo pre dva dana da je Crvena zvezda spremila preko 1.500.000 dolara za američkog centra i da bi Hapoel pokrio deo plate, što se naravno na kraju ispostavilo kao tačno, a ta cifra sama po sebi govori mnogo toga. Crveno-beli nisu žalili novac za veliku želju od pre dve godine, kada je Ofer Janaj najavljivao da će kupiti sve igrače Crvene zvezde i pokloniti ih Partizan Mozzart Betu, tako da je jasno da će nekadašnji šampion Evrokupa imati baš veliku ulogu u sistemu Ibona Navara. Za stil igre koji gaji španski trener, deluje da je Motli savršen jer mu je baš potreban takav centar.
Španskom stručnjaku bio je potreban pokretljiv centar i neko ko ima meku ruku da pripali sa poludistance i da može da šutne i za tri poena, a nije baš da na tržištu ima tih petica na kilo. Teško da ih ima da se nabroje na prste jedne ruke, pa srećom eto košarkaša iz Teksasa. Ume da namesti ruku za one njegove duge dvojke, što je baš lepo i za oko da se vidi kada centar pocepa mrežicu, a za brzu igru, mnogo pik-en-rol situacija i pik-en-pop pogotovo, taman je Motli taj. Može da raširi, može da šutne i spolja, prija mu igra u bržem ritmu i ume da se lepo nahrani i iz reketa. Zna da bude zver i kada siđe dole, a dobro ga pamti baš i Zvezda kada je u dresu Fenerbahčea u Beogradu pre tri godine ubacio 27 poena na suvu fizičku dominaciju.
Još kada je igrao na Bejloru, znalo se da se radi o fizički nadarenom igraču, koji ima ogroman raspon ruku i može da radi sve. Problem u NBA ligi je što su nekada takvi igrači previše niski za klasičnog centra i previše visoki za neku streč četvorku, pa se nekako izgubi između, kao što je na primer nekada bio slučaj sa Derikom Vilijamsom, drugim pikom na NBA draftu - bio je previše visok za tri, nizak za četiri pored tadašnjih zveri koje su igrale na poziciji krilnog centra, pa na kraju od njega maltene nije bilo ništa. Elem, da se ne skreće previše sa teme, Motli je savršen sada u evropskoj košarci za sve kombinacije, pa možda može i dalje da u nekom trenutku igra i sa Izunduom u isto vreme, kao faktor iznenađenja.
Najveća prednost mu je što je brži od većine centara i što lako može da pobegne čuvarima i kada igra licem, ali i kod pozicioniranja. Odgovara mu brža košarka jer tu može na brzinu i eksplozivnost da ima veliku prednost u odnosu na rivale i kao što je rečeno, iz pika profitira maksimalno, na bilo koji način. Možda mu je mali problem što ume da zarobi sam sebe dole pod košem kada treba da se izbaci izlazni pas, ali teško da će biti previše takvih situacija kada će morati da se odglavljuje iz neprijatnih pozicija. Odličan je na skoku, to je posebno važno, a pogotovo dominira na ofanzivnom skoku, što mu je uvek bio najveći plus u igri.
Napad nije sporan i moraće da preuzme daleko veću odgovornost nego što je to imao ranije. Moraće da uđe u malo veće cipele, što se popularno kaže, jer mora da napravi skok iz uloge rezervnog centra od petnaestak minuta do startne petice i mnogo veće uloge u ofanzivi ekipe.
E, sad... Odbrana je glavno pitanje. Ume da zaključa reket i da bude brutalan u zaštiti obruča, što svaki trener i navijač voli da vidi od svoje startne petice, što je uglavnom i krasilo centre Crvene zvezde od kada igra Evroligu. Zna se šta je glavno - preuzimanje. Džoel Bolomboj bio je u jednom trenutku jedan od najboljih centara u tom segmentu igre, a generalno u današnjoj košarci ima previše iskakanja i previše igre jedan na jedan kada bekovi izvuku centre na preuzimanjima. Ume Motli da igra licem protiv bekova, nema šta, zna da bude vrhunski defanzivac, ali zna da ode i na drugu stranu.
Motivacija i koncentracija. Dve ključne reči za američkog centra. Često ume da se pogubi u odbrani i da ga napune faulovima, što je na primer problem koji je imao i Izundu tokom ove sezone i što je generalno problem za ovakve tipove centara kao što je Motli. Kada hoće i može da igra odbranu - zver. Kada ima žute minute - ume da bude neprijatno. Mora da izbegava to i sve će biti kako treba, posebno u Navarovom sistemu.
Svakako, polako. Da ne trčimo pred rudu. Sve je to u teoriji lepo, ali dok se ne vidi sve u praksi – nema nešto daljeg prostora za dublju analizu.
Kao što je rečeno već – na ovakvom tržištu i izboru centara, Džonatan Motli je za Crvenu zvezdu vrhunsko pojačanje. Stara želja konačno je ispunjena.