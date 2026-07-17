Motivacija i koncentracija: Dve ključne reči za Motlija

Promenjena je kompletna centarska linija ovog leta jer su se crveno-beli rastali sa dugogodišnjom stenom Džoelom Bolombojem , promašajem u vidu Hasijela Rivera i najiskusnijim Donatasom Motiejunasom , koji svakako u drugom delu sezone nije ni igrao, tačnije nije ni bio u protokolu, pa je otišao u Litvaniju, iz koje se nije ni vratio. Nije to sada ni bitno više. Inače, otišao je i Uroš Plavšić . Ostali su crveno-beli samo sa Izunduom , kojem je produžen ugovor, ali se znalo svakako da on neće biti startni centar jer mu savršeno leži uloga koju je imao prošle sezone, da bude energetska bomba sa klupe i da odigra tih petnaestak minuta onako kako najbolje zna. Tražio se prvi centar, treći će verovatno biti Vojin Medarević iz subotičkog Spartaka, ali na to ćemo morati još da sačekamo, tako da se trenutno priča samo o ozvaničenim pojačanjima, a naravno najveće do sada je Džonatan Motli .

Najavili smo pre dva dana da je Crvena zvezda spremila preko 1.500.000 dolara za američkog centra i da bi Hapoel pokrio deo plate, što se naravno na kraju ispostavilo kao tačno, a ta cifra sama po sebi govori mnogo toga. Crveno-beli nisu žalili novac za veliku želju od pre dve godine, kada je Ofer Janaj najavljivao da će kupiti sve igrače Crvene zvezde i pokloniti ih Partizan Mozzart Betu, tako da je jasno da će nekadašnji šampion Evrokupa imati baš veliku ulogu u sistemu Ibona Navara. Za stil igre koji gaji španski trener, deluje da je Motli savršen jer mu je baš potreban takav centar.

Španskom stručnjaku bio je potreban pokretljiv centar i neko ko ima meku ruku da pripali sa poludistance i da može da šutne i za tri poena, a nije baš da na tržištu ima tih petica na kilo. Teško da ih ima da se nabroje na prste jedne ruke, pa srećom eto košarkaša iz Teksasa. Ume da namesti ruku za one njegove duge dvojke, što je baš lepo i za oko da se vidi kada centar pocepa mrežicu, a za brzu igru, mnogo pik-en-rol situacija i pik-en-pop pogotovo, taman je Motli taj. Može da raširi, može da šutne i spolja, prija mu igra u bržem ritmu i ume da se lepo nahrani i iz reketa. Zna da bude zver i kada siđe dole, a dobro ga pamti baš i Zvezda kada je u dresu Fenerbahčea u Beogradu pre tri godine ubacio 27 poena na suvu fizičku dominaciju.

Još kada je igrao na Bejloru, znalo se da se radi o fizički nadarenom igraču, koji ima ogroman raspon ruku i može da radi sve. Problem u NBA ligi je što su nekada takvi igrači previše niski za klasičnog centra i previše visoki za neku streč četvorku, pa se nekako izgubi između, kao što je na primer nekada bio slučaj sa Derikom Vilijamsom, drugim pikom na NBA draftu - bio je previše visok za tri, nizak za četiri pored tadašnjih zveri koje su igrale na poziciji krilnog centra, pa na kraju od njega maltene nije bilo ništa. Elem, da se ne skreće previše sa teme, Motli je savršen sada u evropskoj košarci za sve kombinacije, pa možda može i dalje da u nekom trenutku igra i sa Izunduom u isto vreme, kao faktor iznenađenja.

Najveća prednost mu je što je brži od većine centara i što lako može da pobegne čuvarima i kada igra licem, ali i kod pozicioniranja. Odgovara mu brža košarka jer tu može na brzinu i eksplozivnost da ima veliku prednost u odnosu na rivale i kao što je rečeno, iz pika profitira maksimalno, na bilo koji način. Možda mu je mali problem što ume da zarobi sam sebe dole pod košem kada treba da se izbaci izlazni pas, ali teško da će biti previše takvih situacija kada će morati da se odglavljuje iz neprijatnih pozicija. Odličan je na skoku, to je posebno važno, a pogotovo dominira na ofanzivnom skoku, što mu je uvek bio najveći plus u igri.

Napad nije sporan i moraće da preuzme daleko veću odgovornost nego što je to imao ranije. Moraće da uđe u malo veće cipele, što se popularno kaže, jer mora da napravi skok iz uloge rezervnog centra od petnaestak minuta do startne petice i mnogo veće uloge u ofanzivi ekipe.