Milijaš dobija top pojačanje: Potpisuje Taki Nikolić

I to po volji trenera Nenada Milijaša. Prema sazanjima Mozzart Spota ugovor sa nekadašnjim učesnikom eliminacione faze Lige Konferencijde uskoro bi trebalo da potpiše nekadašnji član Partizana i Vojvodine Nemanja Nikolić.

Popularni Taki iza sebe ima vrlo živopisnu i bogatu karijeru. A to što je u dresovima brojnih klubova odigrao 191 meč u Mozzart Bet Superligi, razlog je što u TSC veruju da će biti značajno pojačanje za podmlađenu ekipu.

I kada je bio u minus fazi, tokom boravka u Humskoj, niko nije sporio majstorstvo Nemanje Nikolića. Znao je pozitivno da iznenadi, ali nikako nije mogao da dođe do kontinuiteta.

Uz mnogo pompe konačno je napustio Humsku leta 2025. godine i otisnuo se put Tajlanda gde je branio boje Burinama. Posle toga je otišao u komšiluk, u eri Miodraga Božovića promovisan je u veliko pojačanje podgoričke Budućnosti zajedno sa Stefanom Hajdinom. Ali brojni organizacioni problemi doprineli su brzom prekidu saradnje.

Pažnju na sebe Nemanja Nikolić je skrenuo igrama u Spartaku 2017. godine. Partizan je tada Subotičanima isplatio 350.000 evra na ime obeštećenja.

Međutim, usledile su brojne pozajmice. Igrao je Nikolić za Spartak, Vojvodinu, okušao sreću i u Al Readu iz Saudijske Arabije.

Imao je još jedan lep uzlet Nemanja Nikolić. Bio je tokom 2021. godine jedan od najboljih igrača kazahstanskog Tobola, posle čega se vratio u Srbiju i obrnuo još jedan krug. Spartak, Vojvodina i na kraju Partizan.

Ušao je pod kožu Grobarima golom u poslednjem minutu derbija odigranog u februaru 2025. godine iz penala.