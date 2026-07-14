Francuska - Španija: De la Fuente bez Pedrija u 11, Dešan izabrao Barkolu pre Duea

uto. 14.07.26. | 19:56

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa polufinalne utakmice Svetskog prvenstva između Francuske i Španije

SVETSKO PRVENSTVO - POLUFINALE

Utorak

21.00: (2,55) Francuska (3,15) Španija (3,25)

Stadion: AT&T (Arlington, Teksas, 95.000)

Sudija: Ivan Barton (El Salvador)

FRANCUSKA (4-2-3-1): Menjan – Kunde, Saliba, Upamekano, Dinj – Čuameni, Rabio – Dembele, Olise, Barkola – Embape

ŠPANIJA (4-3-3): Simon – Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Rodri, Ruis, Olmo – Jamal, Ojarsabal, Baena

Sreda

21.00: (2,75) Engleska (2,95) Argentina (3,10)

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