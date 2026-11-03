FSS bira novo rukovodstvo na proleće

U međuvremenu se uključila i UEFA, pošto su probijeni rokovi za ustoličenje novog predsednika, koja je u FSS poslala uput kako da se prevaziđe period do raspisivanja i održavanja izbora.

Izborna Skupština je trebalo da se održi 14. novembra i to iz trećeg pokušaja, jer se nije održala iz prethodna dva tokom leta. Ipak, nije bila "treća sreća". Zvaničnih kandidata za predsednika ponovo nije bilo, iako je javnost licitirala imenima Dragana Džajića, Branka Radujka, Nikole Lazetića, Ranka Stojića, Zvezdana Terzića...

Kako trenutno stvari stoje, mogao bi FSS da dobije neke nove ljude, koji dosad nisu bili angažovani u njegovom radu. No, strpimo se do proleća...