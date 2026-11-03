Stanojević pred Kup: Ekipa je pod neviđenim stresom, Sek sigurno neće igrati

Pitanje je koliko Partizan može da kombinije, pogotovo što je Kup ostao jedino takmičenje u kojem može da se nada nečemu.

“Igrači su već navikli da igraju u ritmu sreda-subota, ali su ovih dana izašli i trenirali sa neverovatnom energijom. Moramo da rizikujemo, damo šansu igračima koji nisu u ritmu”.

Kup Srbije postao je takmičenje u kom se svako malo dešavaju senzacije. Ove sezone, Teleoptik je eliminisao Mladost iz Lučana, a najveće iznenađenje napravio je Sloven iz Rume koji je pobedio Vojvodinu,

“Svesni smo iznenađenja u Kupu. Utakmici u Valjevu smo prišli maksimalno ozbiljno, asistenti su gledali njihovu prethodnu utakmicu, pogledali smo još tri. Na nama je da budemo ozbiljni. Šta će se dešavati? Ne zna niko”.

Skauting i priprema su teže, ipak je rival ekipa koja trenutno igra u trećem rangu takmičenja koji nije mnogo praćen.

“Teže je doći do snimaka kad igrate protiv nekoga ko ne igra u profesionalnom rangu. Analiziram način rada kolege Igora Stojakovića, njegovu karijeru, kako je radio u prethodnim klubovima. Skupljamo sve informacije. Vidim ideju trenera, da li može da iznenadi? Može. Mi smo spremni na sve. Videćemo šta će biti”.

Posle dve pobede u dva meča, navijači očekuju da Partizan dobije sledeće sve protiv Budućnosti u Kupu i Mačve u prvenstvu kako bi Stanojević imao maksimalnih 4/4 od početka četvrtog mandata.

“To je moranje i realnost, sve ispod toga je izuzetno loše za Partizan. Zato nam treba puna energija. Neću da neko sutra ode u Valjevo umoran. Baš zato rotiram ekipu. Svaka pobeda znači, ova ekipa je pod neviđenim stresom. Kad sam došao, loše su se osećali zbog cele situacije, nose ogromnu odgovornost. Sad im je laknulo, ali nema stajanja”, jasan je trener Partizana.

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica 0:0, penalima 5:3

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani 1:1 (1:0) - penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)

/Rašljanin 50 - Gadio 34, Sadi 66, Dikson 90+2/

Borac Čačak - Radnik 1:2 (1:0)

/Alempijević 9 - Zorić 50, Markočević 79/

Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)

/Tomović 15ag - Đorđević 27, Mijović 45pen/

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 1:5 (0:2)

/Paunović 52 - Ivanić 1, Badžo 37, Arnautović 49, 68, Katai 83/

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo