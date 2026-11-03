Najbolji igrač 14. kola Mozzart Bet Superlige: Raspucani Bamba Dijeng
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Vreme čitanja: 1min | uto. 03.11.26. | 11:15
Napadač Crvene zvezde het-trikom doneo pobedu u Šapcu
Manje od dva meseca trebalo je Bambi Dijengu za het-trik u dresu Crvene zvezde. Protiv Mačve, po pljusku u Šapcu, špic iz Senegala spakovao je tri lopte u mrežu domaćeg tima i postao najbrži stranac u istoriji beogradskog kluba koji je uspeo to da učini. Ostavio je iza sebe Ričmonda Boaćija (pet meseci po dolasku u klub), Šerifa Endijaja (godinu i po dana) i Mohameda El Fardua Bena (dve i po godine). Opširnije o tome mogli ste već da čitate OVDE.
Raspucani Dijeng je zahvaljujući izdanju u Šapcu nagrađen ocenom osam, a donelo mu je to i zvanje najboljeg igrača 14. kola Mozzart Bet Superlige.
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Sa het-trikom protiv Mačve Senegalac je stigao do pet golova u devet nastupa za crveno-bele. Prethodno je bio precizan u derbiju sa Partizanom (2:1), kao i protiv Radničkog iz Kragujevca (3:0). Čeka se uveliko i prvenac na međunarodnoj sceni, a priliku da to učini imaće već u četvrtak protiv Inter Eskaldesa iz Andore na stadionu Rajko Mitić (18.45).
Podsetimo, Bamba Dijeng je stigao u Crvenu zvezdu krajem letnjeg prelaznog roka kao slobodan igrač, pošto se prethodno rastao sa Lorijenom.