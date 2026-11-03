Najbolji igrač 14. kola Mozzart Bet Superlige: Raspucani Bamba Dijeng

Manje od dva meseca trebalo je Bambi Dijengu za het-trik u dresu Crvene zvezde. Protiv Mačve, po pljusku u Šapcu, špic iz Senegala spakovao je tri lopte u mrežu domaćeg tima i postao najbrži stranac u istoriji beogradskog kluba koji je uspeo to da učini. Ostavio je iza sebe Ričmonda Boaćija (pet meseci po dolasku u klub), Šerifa Endijaja (godinu i po dana) i Mohameda El Fardua Bena (dve i po godine). Opširnije o tome mogli ste već da čitate OVDE.

Raspucani Dijeng je zahvaljujući izdanju u Šapcu nagrađen ocenom osam, a donelo mu je to i zvanje najboljeg igrača 14. kola Mozzart Bet Superlige.