Kralj Kejn na Metropolitanu, aplaudira i Čolo, ali Atletiko ima plan za gol mašinu

Hari Kejn je jedan san pretvorio u javu, postao je nosilac prestižnog priznanja. Ipak, fantastični Englez, koji je posle suše u periodu dok je igrao u Engleskoj, navikao na oazu prepunu trofeja otkako je u Minhenu, sada želi da nastavi u tom ritmu i stigne i do pehara Lige šampiona.

Iz nekih razloga, i jedni i drugi su ove sezone takmičenje u Ligi šampiona počeli u nekom usporenom ritmu, što je razlog što se trenutno nalaze negde u sredini, na 16. i 14. mestu. Otuda ovaj susret dobija na značaju za oba tima, jer se stiglo do polovine takmičenja u ovom ligaškom delu sezone.

No, Atletiko zna kako da zaustavi i najmoćnije. Klub iz Madrida ima svoj brend sa žigom Čola Simeonea , neustrašivog fudbala i fudbalskog identiteta koji godinama unazad stoji rame uz rame sa gigantima španskog fudbala u vidu Reala i Barselone. Tako da je gostovanje Bajerna na Metropilitano ravno onim iskušenjima koje imaju kada se nađu u dvorištu Katalonaca ili na Santjago Bernabeu.

Prvak Nemačke je prava go mašina, Bajern je postizao barem po jedan gol na poslednja 24 meča u takmičenju UEFA, a Kejn je dao groman doprinos. Engleski napadač je ove sezone dao četiri, a prošle čak 14 na 13 utakmica i to dovoljno govori.

Prošle godine, Kejn i drugovi su zaustavljeni u polufinalu elitnog takmičenja UEFA od šampiona Pari Sen Žermena i ove sezone pokušaće da odu korak dalje i dođu ponovo na Metropolitano, mesto na kojem će se 5. juna 2027. odigrati finalni meč. Isto želi i Atletiko i otuda ovaj susret dobija posebnu simboliku.

Kejn ne krije da bi trofej Zlatne lopte sada rado menjao za veliki pehar UEFA. Sasvim očekivano od nekog ko uvek izgara za tim i stavlja zajednički uspeh na prvo mesto.

"Timski trofeji su razlog što igramo fudbal. Timski aspekt u našem sportu je zaista veoma važan. Osećaj koji sam prošle nedelje imao na ceremoniji dodele Zlatne lopte bio je jedan od najlepših koji sam imao u životu i karijeri. Ipak, da imate te momente sa timom, da slavite sa klubom, da osvojite Ligu šampiona sa Bajernom, to bi bio neverovatan osećaj. Da, uvek bih pre izabrao Ligu šampiona, ali sada imam priliku da uradim obe stvari. Hajde da vidimo šta će se dogoditi", kaže Kejn pred okršaj u Madridu.

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Iako su Bavarci na poslednja dva meča Lige šampiona remizirali (Viking 3:3 i Arsenal kod kuće, 2:2), u Minhenu su uvereni da će sve doći na svoje mesto. Kejn je dobro krenuo i ove sezone, trenutno deli prvo mesto na listi strelaca u takmičenju sa četiri gola na tri utakmice. Sada želi da baš u Madridu, rasterećen svih misli i neizvesnosti oko Zlatne lopte, popravi skor i odlepi se od igrača poput Erlinga Halanda ili Serhua Girasija.

Ipak, iskušenja su prisutna - trener Vensan Kompani će zbog iscrpljenosti i zdravstvenih problema biti neko vreme van kluba, Luis Dijaz je povređen, kao i Džamal Musijala, Ismail Saibari i Serž Gnabri. Pod upitnikom su Majkl Olise i golman Manuel Nojer koji su doduše trenirali u ponedeljak. Kejn kaže da je posle derbija sa Borusijom Dortmund (2:2) osetio pomešane emocije.

"Bila je to prava vrteška emocija. Za mene je prošla nedelja bila izuzetna, ali imali smo i takve udarce kao što je bolest trenera i povrede koje su nas snašle. Mnogo ekstrema. Morali smo da se nosimo sa tim i da se nekako zbližimo. Sada je borba u svakom trenutku. Nedostaju nam ključni igrači i trener, ali to daje priliku svima da se pokažu u ovom timu. Ako budemo u stanju da dobijemo naredna dva meča, ovaj u Madridu i za vikend U Bundesligi, pred pauzu, bićemo u dobroj poziciji. Nadajmo se da će nam se vratiti nekoliko igrača. Dotle, na nama je da zbijemo redove i nastavimo da radimo svoj posao ", dodao je Kejn koji je umirio navijače rekavši da je "ekstremno blizu" potpisivanja novog ugovora sa Bavarcima.

Jedan od onih koji će se pokloniti Kejnu je i trener Atletika Dijego Simeone, koji je biranim rečima govorio o napadaču Bajerna.

"Pre svega, želeo bih da mu čestitam na Zlatnoj lopti koju je s pravom dobio. Mislim da je izuzetan igrač, oduvek mi se dopadao. Ne sumnjam ju njegovu zrelost koju je pokazao tokom karijere. Godinama nalazio je sve bolje pozicije, dok i dalje pokušava da ostane veran onom što najbolje radi, a to je postizanje golova. Vidi se koliko je posvećen poslu, vađenju ekipe iz nevolje kada je to potrebno. On je prirodan golgeter. Iskreno, čestitam mu na ukupnom talentu. On je sjajan za igru i pre svega mlade igrače koji se ugledaju na takav tip igrača, na nekog ko ostavlja legat mlađima, pokazujući im kako može da se napornim radom dođe do vrha", kaže Simeone.

Atletiko posle tri runde u takmičenju ima četiri boda. Simeone kaže da je pomalo umoran od pitanja da li vidi svoj tim u finalu koje će se u junu igrati na stadionu Atletika.

"Ne znam koliko ćemo ostati u Ligi šampiona, ali nadam se da me neće pitati istu stvar na svakoj konferenciji, jer se sve to ponavlja. Za ovaj klub je divna stvar što se finale igra ovde, ali idemo meč po meč. Ima mnogo posla da se obavi da bi se došlo do finala i to nešto posebno teško, mora da se radi naporno i fokusira na ono što je bitno na svakom meču", dodao je trener Atletika.

Naravno, Simeoneov glavni zadatak biće kako da sjajnu atmosferu i dobru formu ekipe pretoči u još jednu pobedu.

"Razmišljam o svemu. Dovoljno dobro me znate da identifikujete koje tri stvari su mi u mislima. Apsolutno sam zahvalan na svemu što mi se desilo u ovih 15 godina i svemu što smo iskusili kao navijači, klub, uprava. Ovom poslu pristupamo sa mnogo entuzijazma istovremeno imajući na umu da je pred nama tvrd i dobar protivnik, sigurno jedan od najboljih u takmičenju, te da moramo da meč odvedemo u tom smeru koji će im napraviti problem", zaključio je Simeone.

Dobra vest za Argentinca je povratak na trening iskusnog Kokea, kao i Kristijana Romera, koji će zauzeti svoje mesto u poslednjoj liniji. Džoni Kardozo još nije zalečio povredu butine, te neće igrati, dok Morten Hjulmand odrađuje meč suspenzije zbog isključenja na susretu Štutgartom.

ATLETIKO MADRID - BAJERN

Početak: 21.00

Stadion: Vando Metropolitano

Sudija: Fransoa Letešije (Francuska)

ATLETIKO MADRID (4-4-2): Oblak - Pubil, Romero, Hancko, Grimaldo - Simeone, Ljorente, Barios, Baenja - Alvarez, Lukman.

BAJERN (4-2-3-1): Ulrih - Lajmer, Tah, Upamekano, Braun - Kimih, Pavlović - Karl, Bišof, Dejvis - Kejn.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)

18.45: (3,50) Šahtjor (3,80) Sporting (2,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)

21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

21.00: (4,10) Viljareal (4,90) Pari Sen Žermen (1,70)

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX

21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)

18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)

21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)

21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)

21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)

21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)

21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)

21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)

*** kvote su podložne promenama