Emerijev povratak na mesto najvećeg poraza i sećanje na remontadu svih remontada

Kao fudbaler, Emeri nikad nije zaigrao protiv Barselone. Kao trener pak, radeći za Almeriju, Valensiju, moskovski Spartak, Sevilju i Viljareal, ni sa jednim timom nije se suočio više puta nego sa katalonskim - 30 puta. I mada je dobio samo tri, a izgubio čak 21 meč, kako kaže, iz svakog je izašao sa nekom novom lekcijom. " Ove utakmice su mi dale iskustvo da učim, da napredujem i da se još bolje pripremim za naredne mečeve koji me čekaju. Sa igračima sam razgovarao o našim zajedničkim iskustvima. Imali smo svoje iskustvo u Evropi, pre dve godine, prošle godine. Sutra se suočavamo sa jednim od favorita za osvajanje takmičenja, tako da nas očekuje ogroman izazov. "

Nepunih deset godina kasnije, Španac se sa drugim klubom - Aston Vilom - vraća u nadi da će konačno odagnati duhove Nou Kampa, stadiona na kojem je izgubio 14 od 15 utakmica koje je vodio. Međutim, nijedan od poraza ne peče kao onaj pretrpljen u martu 2017. godine. " Bila je to samo još jedna utakmica. Svašta se dogodilo na toj utakmici, kao što znamo. Počeo sam da radim kao trener 2004. godine, dakle radim već 22 godine. Igrao sam u Evropi 17 godina zaredom. Liga šampiona, Liga Evrope, Liga šampiona... I učio sam iz svih tih utakmica. Iz tog meča sam naučio toliko toga. Sa sportske strane, i sa druge, koja i nije bila sportska... VAR je bio potreban fudbalu u tom trenutku ", rekao je Emeri na jučerašnjoj konferenciji, aludirajući verovatno na onaj pad Luisa Suareza kod drugog penala ili potencijalni ofsajd Serđija Roberta za odlučujući pogodak na koji su se iz Pari Sen Žermena još tada žalili.

Iako je tokom trenerske karijere vodio preko 1.100 utakmica i vodiće ih verovatno na još stotine, španski stručnjak nikada neće zaboraviti taj meč u Kataloniji, jer te večeri kada se dogodio najveći preokret u istoriji Lige šampiona (za one koji su zaboravili, Barselona je u revanšu slavila 6:1), 'remontada' svih 'remontada', Emeri je bio na gubitničkoj strani istorije, nemoćan da išta promeni.

Najveći u dosadašnjem delu sezone. Jer iako je jedan od tek pet timova sa maksimalnim učinkom u uvodna tri kola, Aston Vila je u svakom od njih - protiv Vikinga, Fenerbahčea i Klub Briža - imala zadatak da opravda ulogu favorita. Ovog puta će biti u ulozi izazivača na koju je, doduše, Emeri odavno već navikao.

"Barselona je uvek favorit u ovom takmičenju. Ali i mi takođe imamo istoriju, 1982. godine smo osvojili Ligu šampiona, u to vreme Kup evropskih šampiona. Sada moraju da potvrde tu ulogu favorita, igrajući na svom najvišem nivou. A ako igraju na svom maksimumu, zaista su sposobni da pobede bilo koji tim. Mi smo tim koji pokušava da pronađe sopstveni put, kontinuitet u Evropi, u Ligi šampiona. Zajedno smo četiri godine. Ovo je druga godina kako igramo u Ligi šampiona. Konstantno tražimo nove izazove i želimo da odgovorimo na sutrašnjoj utakmici protiv Barselone, na primer, da vidimo koliko smo daleko od njih. Međutim, za Barselonu je, kad god ne pobeđuje, to uvek razočaranje, posebno za njih, jer su favoriti za osvajanje lige, La Lige ili Lige šampiona, zajedno sa još četiri tima", dodao je Emeri.

Kad smo kod razočarenja, Barselona je posle deset vezanih pobeda u svim takmičenjima doživela dva poprilično velika u sudarima sa Pari Sen Žermenom i Realom, koji su je spustili na zemlju nakon što je uzletela zbog početka iz bajke. Ipak, krila joj je za vikend dala nova, ubedljiva pobeda nad Alavesom (6:1), koji je ekipi Hansija Flika poslužio kao džak za udaranje i oslobađanje od frustracija koje su prethodnih nedelja u njoj izazvali ljuti rivali.

Poslužio je Alaves Fliku i kao poligon za nekoliko eksperimenata u odbrani koja se suočava sa kadrovskim problemima. Ćavi Espart povredio se tokom El Klasika, od ranije je povređen i Žil Kunde, pa je za vikend desnog beka igrao ne previše poznati Brajan Farinjas, dok je u tandemu sa Pauom Kubarsijem delovao Frenki de Jong pošto je Đerar Martin dobio zasluženi predah. Večeras će, međutim, imati pune ruke posla, s obzirom na to da će napad birmingemskog kluba predvotidi raspucani Nikolas Džekson, strelac osam golova na poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima.

Večerašnji meč na Nou Kampu poseban će biti i za Entonija Gordona, dojučerašnjeg fudbalera Aston Vile koji će se prvi put suočiti sa bivšim klubom od letošnjeg dolaska u Barselonu.

"Igrao sam protiv njih nekoliko puta i trenutno su u dobroj formi. Uvek su fokusirani i čekaju svoje šanse. Biće to izazov, ali se radujem sutrašnjoj utakmici", rekao je Gordon. "Takmičenje na svim frontovima za svaki trofej je definitivno najlepši deo. Ljudi misle da je to veći pritisak, ali je zapravo manji pritisak nego borba za opstanak i borba za proboj na tabeli do Lige šampiona. Želim da osvojim svaki trofej. Želim da budem najbolji. Ovaj klub mi to omogućava", zaključio je krilni fudbaler Barselone.

BARSELONA - ASTON VILA, 21.00

Barselona

Stadion: Nou Kamp

Sudija: Davide Masa (Italija)

BARSELONA (4-3-3): Garsija - Farinjas, Kubarsi, Martin, Kanselo - Rodri, Fermin, Pedri - Jamal, Rafinja, Gordon

ASTON VILA (4-2-3-1): Suzuki - Keš, Lindelef, Tores, Matsen - Gomes, Kamara - Mekgin, Buendija, Manzambi - Džekson

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)

18.45: (3,40) Šahtjor (4,00) Sporting (2,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)

21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

21.00: (4,10) Viljareal (4,90) Pari Sen Žermen (1,70)

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX

21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)

18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)

21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)

21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)

21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)

21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)

21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)

21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)

*** kvote su podložne promenama