Najbolji tim 14. kola Mozzart Bet Superlige: Ples trojca za miran san Partizana
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 11:29
Trojica iz Radničkog iz Kragujevca, po dvojice iz Vojvodine i Crvene zvezde i jedan iz Čukaričkog u idealnom timu
U prethodnim kolima je pobeda nad Partizanom bila ulaznica za tim najbolji tim kola u Mozzart Bet Superligi. Ipak, sad je situacija drugačija. Sad su igrači kluba iz Humske ti koji su zasluženo našli mesto u startnih 11. Ekipa koju predvodi Aleksandar Stanojević ubedljivo je slavila protiv Zemuna (3:0), a ključnu ulogu u svemu imao je trojac Marko Milošević - Mario Jurčević i Demba Sek.
Golman crno-belih je sa nekoliko odličnih intervencija sačuvao mrežu, dok su se Jurčević i Sek upisali u strelce. Ništa manje produktivni nisu bili ni igrači Radničkog iz Kragujevca. Uroš Sremčević je sa dva gola protiv Novog Pazara potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi, njegov saigrač Bojica Nikčević upisao je asistenciju, dok je štoper Nikola Marjanović bio jedan od najzaslužnijih za "mirnu mrežu". Poslednju liniju zaokružuje Ismael Maiga iz Čukaričkog.
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U veznom redu našli su se Timi Maks Elšnik i Ifet Đakovac. Obojica su bili ključni činioci u pobedama Zvezde i Vojvodine. S tim da je gol Đakovca protiv OFK Beograda definitivno najlepši u ovom kolu. Ako je desni bok rezervisan za Dembu Seka, na levom se pronašao - Dejan Zukić. Iako nije imao ni gol, ni asistenciju bio je jedan od najzapaženijih u redovima Voše na meču na Staroj Karaburmi.
Pored Sremčevića, mesto u špicu pronašao je Bamba Dijeng. Senegalski napadač je protiv Mačve bio nezaustavljiv i upisao je prvi het-trik od dolaska u redove srpskog šampiona, samim tim je dobio nagradu za najboljeg igrača 14. kola Mozzart Bet Superlige prema ocenama naših izveštača.
Idealni tim 14. kola domaćeg šampionata izgleda ovako: Milošević (Partizan) - Nikčević (Radnički Kragujevac), Marjanović (Radnički Kragujevac), Maiga (Čukarički), Jurćević (Partizan) - Sek (Partizan), Đakovac (Vojvodina), Elšnik (Crvena zvezda), Zukić (Vojvodina) - Dijeng (Crvena zvezda), Sremčević (Radnički Kragujevac).