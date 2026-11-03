Najbolji tim 14. kola Mozzart Bet Superlige: Ples trojca za miran san Partizana

U prethodnim kolima je pobeda nad Partizanom bila ulaznica za tim najbolji tim kola u Mozzart Bet Superligi. Ipak, sad je situacija drugačija. Sad su igrači kluba iz Humske ti koji su zasluženo našli mesto u startnih 11. Ekipa koju predvodi Aleksandar Stanojević ubedljivo je slavila protiv Zemuna (3:0), a ključnu ulogu u svemu imao je trojac Marko Milošević - Mario Jurčević i Demba Sek.

Golman crno-belih je sa nekoliko odličnih intervencija sačuvao mrežu, dok su se Jurčević i Sek upisali u strelce. Ništa manje produktivni nisu bili ni igrači Radničkog iz Kragujevca. Uroš Sremčević je sa dva gola protiv Novog Pazara potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi, njegov saigrač Bojica Nikčević upisao je asistenciju, dok je štoper Nikola Marjanović bio jedan od najzaslužnijih za "mirnu mrežu". Poslednju liniju zaokružuje Ismael Maiga iz Čukaričkog.