PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Sad je red na Svece da potope Žutu podmornicu
Vreme čitanja: 1min | uto. 03.11.26. | 11:30
Pročitajte nekoliko predloga za 3. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Ovo je jedna od utakmica sa kojima ne bi smeli da imate problema. PSŽ ima maksimalan učinak i bio bi favorit i da je u pitanju neki jači rival. Ne želimo da potcenimo Žutu podmornicu, ali nije toliko opasan da se odupre Svecima, koji od početka septembra znaju samo za pobede.
Konačan ishod
Još jedna utakmica u Mozzart RELAX ponudi. Rivali nisu blistali u poslednjih desetak dana, pa je teško odabrati favorita. Sudeći prema minulim rezultatima najmudrije je da se opredelite za malo pogodaka, ali ukoliko baš želite da reskirate sa ishodom tu je kec, koji je još izvesniji posle rokade na klupi Sportinga.
Ukupno golova
Nijedan ishod ne bi bio iznenađenje, međutim, Galatasaraj je vezao neke dobre partije, a na svom terenu izgubio je samo od Barselone. Zbog toga ćemo da se usudimo da mu poklonimo poverenje, ali ukoliko sumnjate u keca odaberite GG3+ jer i gost povremeno ume da se raspuca.
Konačan ishod
Radi se o veoma nezgodnom paru. Prvo, na njihovim okršajima obično dolaze kečevi. Drugo, Mančester Junajted igra zaista katastrofalno, ali uvek može da proradi, a mi samo možemo da se nadamo da to neće biti ovde jer očekujemo dvojku i puno pogodaka (možda na obe strane). Povede li Vučica sa dva gola razlike zaokružite ishod uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Gosti jesu poslednji na tabeli, imaju "sto i jedan" problem, ali onaj koji prave ljubiteljima klađenja zove se sklonost ka nerešenim ishodima. Domaći su u poslednjih mesec i po dana ostvarili samo jednu pobedu u svim takmičenjima i ni sami nemaju razloga za optimizam. Obiđite.
Konačan ishod
Ovo bi trebalo da bude izuzetno zanimljiva utakmica. Atletiko ume sa nemačkim klubovima, ali je u prethodnom kolu remizirao u Štutgartu. Uprkos brige za zdravlje trenera Vensana Kompanija i dva nerešena ishoda u Ligi šampiona gosti su baš „gadni“. Biramo GG3+ jer je sve realno.
Oba tima daju gol
Barselona je jedan od favorita za osvajanje trofeja, ali dolazi joj rival koji je jedan od nekoliko sa maksimalnim učinkom. Svesni smo da Aston Vila baš nije na nivou Pari Sen Žermena i Reala, koji su oborili Blaugranu, ali uz keca i GG je izgledno. Obe opcije dolaze lakše uz Mozzart RELAX. Naš izbor je ipak 1&3+.
Mozzart kombinazzije
I jedni i drugi imaju po pobedu, ali kada se pogledaju Interovi rivali za njega se to može smatrati neuspehom jer je samo poraz od Reala bio opravdan. To znači da domaći smeju da se nadaju povoljnom ishodu, GG je izgledno koliko i dvojka, a posle milanskog derbija biramo to.
Oba tima daju gol