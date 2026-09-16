FSS kažnjava: Zvezda plaća 1.000.000 dinara, Novi Pazar 400.000, Partizan 300.000

Disciplinska i etička komisija FSS donela je odluke povodom prekršaja koji su se desili na 180. Večitom derbiju, kao i na utakmicama Novog Pazara protiv Mačve i Železničara. Najgore je prošla Zvezda koja će morati da plati kaznu od 1.000.000 dinara pošto je komisija utvrdila odgovornost kluba iz Ljutice Bogdana zbog propusta u organizaciji utakmice, neadekvatno obavljenog pretresa navijača prilikom ulaska na tribine, neopravdanog kašnjenja početka susreta, kao i upotrebe velike količine pirotehničkih sredstava, posebno topovskih udara.

Novi Pazar je, zbog prekršaja na domaćim utakmicama protiv Mačve i Železničara, kažnjen sa 400 000 dinara, Pored upotrebe pirotehničkih sredstava, tokom poluvremena utakmice protiv Železničara zabeležen je i neovlašćeni ulazak oko 30 osoba u restriktivni prostor radi obavljanja verskog obreda, navodi FSS. Kao olakšavajuća okolnost uzeta je u obzir činjenica da ni u jednom trenutku nije bila ugrožena bezbednost učesnika utakmice. Zabeleženo je i ubacivanje različitih predmeta u teren za igru, među kojima su bili metalni novac, upaljači i plastične flašice.