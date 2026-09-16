FSS kažnjava: Zvezda plaća 1.000.000 dinara, Novi Pazar 400.000, Partizan 300.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 18:41
Tu je i uslovna kazna o igranju jedne prvenstvene ili kup utakmice bez prisustva publike
Disciplinska i etička komisija FSS donela je odluke povodom prekršaja koji su se desili na 180. Večitom derbiju, kao i na utakmicama Novog Pazara protiv Mačve i Železničara. Najgore je prošla Zvezda koja će morati da plati kaznu od 1.000.000 dinara pošto je komisija utvrdila odgovornost kluba iz Ljutice Bogdana zbog propusta u organizaciji utakmice, neadekvatno obavljenog pretresa navijača prilikom ulaska na tribine, neopravdanog kašnjenja početka susreta, kao i upotrebe velike količine pirotehničkih sredstava, posebno topovskih udara.
Novi Pazar je, zbog prekršaja na domaćim utakmicama protiv Mačve i Železničara, kažnjen sa 400 000 dinara, Pored upotrebe pirotehničkih sredstava, tokom poluvremena utakmice protiv Železničara zabeležen je i neovlašćeni ulazak oko 30 osoba u restriktivni prostor radi obavljanja verskog obreda, navodi FSS. Kao olakšavajuća okolnost uzeta je u obzir činjenica da ni u jednom trenutku nije bila ugrožena bezbednost učesnika utakmice. Zabeleženo je i ubacivanje različitih predmeta u teren za igru, među kojima su bili metalni novac, upaljači i plastične flašice.
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Partizan je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 000 dinara. Sankcija je izrečena zbog unošenja i aktiviranja velikog broja pirotehničkih sredstava, među kojima je evidentirano i 36 topovskih udara. Posebno je uzeta u obzir situacija iz 14. minuta utakmice, kada je pripadnik službe obezbeđenja, koji se nalazio ispod južne tribine, zadobio laku telesnu povredu kao direktnu posledicu eksplozije topovskog udara ubačenog na atletsku stazu.
Takođe, sva tri kluba su uslovno kažnjena igranjem jedne prvenstvene ili kup utakmice bez prisustva publike.
"Disciplinska i etička komisija FSS još jednom ukazuje da je, pored sankcionisanja konkretnih prekršaja, cilj izrečenih mera i jasna preventivna poruka svim klubovima i navijačima. Ubacivanje pirotehničkih sredstava u teren za igru neće biti tolerisano, a svaki naredni prekršaj ove vrste može dovesti do strožih sankcija, uključujući veće novčane kazne i zabranu prisustva publike na domaćim i gostujućim utakmicama", navodi se, između ostalog, u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.