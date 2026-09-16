Vukčević: Nisam igrao u Partizanu, a pričalo se loše o meni; voleo bih da Batler i Boldvin odu do F4

Posebnu vezu Vukčević je zadržao sa nekadašnjim saigračima iz Vašingtona, Patrikom Boldvinom i Džeredom Batlerom . Obojica su sada u Crvenoj zvezdi, a Vukčević , kako kaže, pomaže Boldvinu savetima oko svega što ga čeka u evropskoj košarci. “Čujemo se često, pogotovo sada sa Patrikom, koji je stigao u Beograd. Dajem mu savete koje mogu – oko Beograda, ABA lige, Evrolige. Njemu je ovo prvo takvo iskustvo. Obojica su super likovi. Posle moje prve sezone u Vašingtonu bukvalno smo celo leto trenirali zajedno. Trenirali smo sa ekipom, stvarno su super momci” .

Ne krije Vukčević i da prati kako se Boldvin i Batler snalaze u novom okruženju. Ističe da su obojica evropsku košarku prihvatili bez kalkulacija i bez razmišljanja o Beogradu samo kao prolaznoj stanici.

“Vidim da je on super krenuo. Batler je imao odličnu sezonu za rukija u Evroligi, što nije lako. Amerikanac koji prvi put dođe u Srbiju, čudno je to malo njima. Ali rekli su mi da vole klub i grad, što se i vidi kroz izjave i ponašanje. Nisu tip Amerikanaca koji su nezadovoljni što su u Evropi, koji žele da se vrate u NBA. Prihvatili su realnost i baš vidim da su spremni da igraju tu evropsku košarku. Baš mi je drago zbog njih. Najbitnije mi je da im bude lepo u Beogradu, da nemaju loše iskustvo”.

Kada je reč o njihovim dometima, Vukčević im želi ono do čega ni sam nije stigao tokom evropskog dela karijere.

“Voleo bih da ih vidim u plej-ofu ili čak na Fajnal-foru, da osete to iskustvo koje čak ni ja nisam imao. To je uvek bio moj san, da odem na Fajnal-for”.

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Neizbežna tema bio je i Partizan Mozzart Bet. Vukčević ne krije da smatra da mu period u crno-belom dresu sam po sebi verovatno ne bi bio dovoljan da dođe do NBA lige, već da su veliku ulogu imali odlasci u Sjedinjene Američke Države i prilike da se pokaže pred NBA ljudima. Takođe, on u NBA nije otišao posle blistavih partija u dresu Partizana...

“Realno, slažem se. Samo preko Partizana ne mislim da bih bio draftovan, jer nisam ni igrao. Pored toga su pričali loše o meni, te mislim da su ti odlasci u Čikago meni najviše pomogli, gde sam učestvovao u više kombajn provera tokom sezone. Išao sam tamo, pa sam se pokazao na utakmici, imali smo dva-tri dana treninge i to mi je pomoglo”.

Ipak, kada govori o godinama u Partizanu, Vukčević ne želi da ih posmatra isključivo kroz stvari kojima nije bio zadovoljan. Posebno izdvaja svakodnevni rad sa Željkom Obradovićem, kao i Acu Matovića, sa kojim je mnogo vremena provodio na individualnim treninzima.

“Uvek gledam da nađem pozitivno u svakoj situaciji. Nema ih previše, ali sam naučio svašta, pogotovo u radu sa Željkom, koji je bio svakodnevan. Tu taktiku, tu košarkašku glavu koju sam razvio sa njim, to mi je mnogo pomoglo. Aca Matović mi je, ipak, bio najvažniji. Mnogo smo radili individualno i mnogo mi je saveta dao”.

Period u Partizanu zbog toga za njega nema jednostavnu ocenu. Pamti atmosferu, navijače i odnos koji su imali prema Obradoviću, ali otvoreno priznaje i da postoje stvari zbog kojih na taj deo karijere ne gleda sa jednakim zadovoljstvom.

“Drago mi je, svakako, da sam prošao kroz iskustvo igranja za Partizan. To nema nigde, ti navijači i ljubav koju su oni pokazali Obradoviću. Ali, takođe mi zbog nekih stvari i nije drago. Definitivno sam, ipak, naučio dosta od Željka i Ace za te dve-tri godine”, rekao je Vukčević za BasketNews Srbija.