Kako trenutno izgleda Nacionalni stadion na kom će se igrati finale Lige Evrope...
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 18:23
U toku montaža krovnih konstrukcija i tribina, nazire se konačni oblik
Velike vesti stigle su juče u Srbiju iz Soluna, sa sastanka Izvršnog odbnora UEFA. Naša zemlja, odnosno njena prestonica, dobili su domaćinstvo finala Lige Evrope 2029, što će biti drugi najvažniji događaj te godine u klupskom fudbalu, odmah iza finalnog meča Lige šampiona na Kamp Nouu u Barseloni.
Kako je juče objavio Fudbalski savez Srbije, Beograd se na ovaj način upisuje na mapu domaćina najvećih utakmica evropskog fudbala, i sve to posle uspešno organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu, odnosno dobijanja organizacije Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine. Iz srpske kuće fudbala još su poručili kako dobijeno poverenje predstavlja novi važan korak i potvrdu dobrih pozicije Srbije u evropskoj fudbalskoj porodici.
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A kada tog 23. maja budu uključeni reflektori Nacionalnog stadiona u Surčinu, naša zemlja i njena prestonica prezentovaće svetu jedan od najmodernijih sportskih objekata u ovom delu Evrope.
Mada je još daleko od svog konačnog izgleda i svečanog otvaranja, Nacionalni stadion u Surčinu je, podsetimo, odneo pobedu u nimalo laganoj konkurenciji doma Olimpika iz Liona, pariskog Parka prinčeva, Juventusovog stadiona u Torinu, Nacionalne arene u Bukureštu... Uprkos određenim problemima s izgradnjom i kašnjenju radova - prvobitno planirano bilo da sve bude završeno iduće godine, a onda je rok pomeren na 2028. - do datuma odigravanja velikog finala LE sve bi trebalo da bude cakum-pakum.
O tome svedoče i najnoviji snimci iz drona specijalizovanih Jutjub kanala koji maltene iz sata u sat prate radove u Surčinu. Na red je prethodnih dana došla montaža krovnih konstrukcija i tribina, tako da se konačni oblik uveliko nazire.
U galeriji iznad možete da vidite kako sve izgleda u ovom času, a ispod kako će izgledati kada radovi budu završeni...