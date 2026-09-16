Kako trenutno izgleda Nacionalni stadion na kom će se igrati finale Lige Evrope...

A kada tog 23. maja budu uključeni reflektori Nacionalnog stadiona u Surčinu, naša zemlja i njena prestonica prezentovaće svetu jedan od najmodernijih sportskih objekata u ovom delu Evrope.

Mada je još daleko od svog konačnog izgleda i svečanog otvaranja, Nacionalni stadion u Surčinu je, podsetimo, odneo pobedu u nimalo laganoj konkurenciji doma Olimpika iz Liona, pariskog Parka prinčeva, Juventusovog stadiona u Torinu, Nacionalne arene u Bukureštu... Uprkos određenim problemima s izgradnjom i kašnjenju radova - prvobitno planirano bilo da sve bude završeno iduće godine, a onda je rok pomeren na 2028. - do datuma odigravanja velikog finala LE sve bi trebalo da bude cakum-pakum.

O tome svedoče i najnoviji snimci iz drona specijalizovanih Jutjub kanala koji maltene iz sata u sat prate radove u Surčinu. Na red je prethodnih dana došla montaža krovnih konstrukcija i tribina, tako da se konačni oblik uveliko nazire.

U galeriji iznad možete da vidite kako sve izgleda u ovom času, a ispod kako će izgledati kada radovi budu završeni...