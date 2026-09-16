Bizli i Beverli se setili Novog Sada 2007: Videli smo rupe od bombi, mislili da će nas vozač ubiti

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Tokom bombardovanja gađani su ciljevi u Beogradu i Novom Sadu, kao i brojni objekti u Srbiji koji su bili pogođeni ili oštećeni, a među njima zgrade Radio-televizije Srbije u Beogradu i Novosadske televizije u Mišeluku...

Osam godina kasnije, američki košarkaši koji su stigli na prvenstvo i nisu bili upoznati sa istorijskim kontekstom zemlje u koju su došli. Prema Bizlijevom sećanju, njihov vozač odlučio je da im tokom obilaska pokaže jedan od tragova bombardovanja.

"Brate, sećaš se da su nas vodili u obilazak? A taj lik? Odveo nas je na liticu? Cela ekipa je bila na litici. Mi smo bili u fazonu: ‘Zašto si toliko blizu ivice?’ I sve to nije bilo deo ture koju je trebalo da obiđemo. On, vozač, kaže: ‘Da, čoveče, samo sam hteo da vam pokažem šta ste vi uradili. Ovo je bila zgrada iz koje su išle naše vesti. Vi ste ovo bombardovali.’ Brate, mi smo bili klinci“, prisetio se Bizli.

Za njega i saigrače susret sa posledicama bombardovanja očigledno je bio nešto sa čime nisu znali kako da se nose. Mogli su da vide da je ono što se dogodilo nekoliko godina ranije ostavilo stvarne posledice... Dodatnu nelagodu, prema Bizlijevim rečima, izazvala je pozicija na kojoj je vozač zaustavio autobus i način na koji im se obratio.

"Sedeli smo tamo u fazonu: ‘Ko ste vi, ljudi?’", nastavio je Bizli, a onda uz osmeh dodao:

"Brate, mislili smo da će nas ubiti".

Košarkaši SAD (©MN Press)

Patrik Beverli, koji je zajedno sa Bizlijem učestvovao u razgovoru, delio je njegovo sećanje na čitavu situaciju.

“Poslali su nas preko okeana, u Srbiju, Novi Sad. Prvo smo bili u Dalasu, a onda su nas poslali u Srbiju. I tada je bilo mnogo toga na relaciji između SAD i Srbije... Pričali su nam, vozili smo se pored zgrada (koje su pogođene, srušene) i rekli bi nam da su te zgrade pogođene tokom bombardovanja. Tačno bismo videli zgradu sa velikom rupom”, prisetio se tih događaja i Beverli, pa dodao:

"Tamo smo imali priliku da igramo protiv brojnih igrača, poput Nika Batuma, Francuske, Srbije, velikog Bobana Marjanovića... Neki od tih momaka su kasnije završili u NBA ligi. Čistili smo sve pred sobom na tom turniru. Utakmica protiv Francuske je bila baš zanimljiva, bilo je mnogo jakih kontakta, sećam se da su nas gledaoci gađali upaljačima sa tribina... Sjajan vajb".

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A onda je nastavio...

"Sećam se, dolazimo u hotel i hteli smo da nađemo neku zabavu. Bili smo klinci, tinejdžeri. I onda smo našli vazdušne puške (smeh). I dalje ne znam odakle nam te puške, mislim da smo ih kupili u prodavnici", priča Beverli, pa se uključuje Bizli:

"U tom trenutku mi nismo znali za to što se dešavalo između SAD i Srbije, koliko je ozbiljno. Bili smo u hotelu, nismo ga napuštali. Jedan dan su nas odveli u Tržni centar, otišli smo u prodavnicu i onda smo kupili te puške. Mislim da je ideja bila moja, mada je moguće i da nije".

Onda je nastavio Beverli:

"Počeli smo da koristimo te puške, zezali smo se... I onda su nas izdvojili po strani", potom se nadovezao Bizli:

"Zapravo, bile su to puške koje su ispaljivale vodu, nije to nikog moglo da povredi. 'Pucali' smo jedni na druge, bili smo klinci... Igrali smo 'Call Of Duty' za stvarno, bio je tu i Stef Kari. Bilo nam je toliko dobro, da smo izgubili pojam o vremenu, zaboravili smo da treba da idemo na timsku ceremoniju. Tada su nas prozvali zbog toga što smo radili. Jesu bile puške na vodu, ali nisu izgledale tako. Bile su skroz crne, a mi u Srbiji. Di Džej (Deandre Džordan) je, sećam se, bio jako nervozan zbog toga što su nas prozvali. Mi smo se samo napravili ludi, pričali smo da nismo znali čije je".

Beverli je zaključio priču sa:

"Bila je to samo plastična igračka".

Iz današnje perspektive, dvojica nekadašnjih reprezentativaca SAD mogu drugačije da sagledaju istorijski kontekst onoga što im je vozač pokazivao. Tada im se običan obilazak pretvorio u jednu od najupečatljivijih uspomena sa putovanja.

Srbija i SAD su se nekoliko dana kasnije srele u finalu Mundobasketa, u kojem je domaćin pred 8.000 gledalaca u Novom Sadu slavio rezultatom 74:69.