Koković pred Zvezdu: Novi trener pokušava da napravi identitet, izgledaju drugačije nego kod Stankovića

Svestan je šef struke domaće ekipe kakav izazov očekuje njegovu ekipu u sutrašnjem meču (20.00, Arena Premijum 1) i o svemu je govorio na konferenciji za medije.

"Crvena zvezda je šampion naše zemlje, imaju ekstremno visok individualni kvalitet. Sve to sugeriše da nas sutra očekuje dosta izazovna utakmica. Maksimalno poštovanje prema našem sledećem protivniku zbog svega što predstavljaju u poslednjoj deceniji, u našoj zemlji. Zvezda je ekipa koja je u tranzicionom periodu. Došao je novi trener i pokušava da napravi novi identitet što se tiče kulture njihove igre. Zvezda izgleda dosta drugačije u odnosu na ono što je bila kod prethodnog trenera, pa i kod ostalih nekadašnjih trenera. To je svakako nešto novo za njih i taj proces iziskuje vreme, ali definitivno drugačija ekipa u odnosu na Zvezdu na kakvu smo navikli u prethodnom periodu. Što se tiče igre, imaju sličnu ideju kao i mi. Žele da budu u kontroli sa loptom, da se nametnu posedom, da budu proaktivni. Sve to isto želimo i mi. Dakle, ideja igre, u ofanzivnom delu posebno, je slična našoj i biće jako interesantno videti ko će biti u stanju da se nametne više u tim fazama igre. Još jednom kažem, mi nećemo odustajati od svog stila. Mi ćemo biti mi, težićemo da radimo stvari koje treniramo, koje radimo već duži vremenski period. Probaćemo da se nametnemo u meri u kojoj nam to protivnik dozvoli. Očekujem stvarno jednu zanimljivu utakmicu: dva tima sa sličnom idejom. Nadam se da ćemo biti sposobni i u stanju da reprezentujemo naš klub i naš grad sutra veče na pravi način", rekao je Koković.

S obzirom na to da je Crvena zvezda promenila trenera i da još uvek traži svoj stil igre, da li vam to u ovom trenutku olakšava ili otežava analizu protivnika? Da li postoje određeni segmenti u njihovoj igri koji vam predstavljaju nepoznanicu?

"I lakše i teže. Lakše u smislu što je Zvezda u ovom trenutku dosta više poziciona i dosta više strukturirana u odnosu na prethodni period. Teže u smislu da od dolaska njihovog trenera kvalitet njihove igre se poboljšava, tako da što vreme prolazi oni će biti bolji. Sigurno će biti bolji u odnosu na prošlu utakmicu i pretprošlu, tako da ja očekujem Zvezdu motivisanu i spremnu da uradi sve da ostvari pozitivan rezultat sutra u Pančevu. Još jednom napominjem, da sutra očekujem zanimljivu utakmicu, očekujem spektakl sutra. Pozivam sve ljude koji su u mogućnosti da dođu da nas podrže“.

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Šef stručnog štaba Pančevaca osvrnuo se i na zdravstveni bilten ekipe, kao i na Miloša Pantovića koji se nedavno priključio timu.

"Zdravstveni bilten je korektan. Imamo neke povrede koje su tu od ranije. To još uvek nije sanirano u meri u kojoj je potrebno da se igrač stavi na raspolaganje za utakmicu, ali to ide u dobrom pravcu. Postoje neki igrači koji su nam se malo kasnije priključili, koji i dalje ulaze u ritam. Njima će biti potrebno još neko vreme. Sreća u nesreći je to da nas očekuje malo duža reprezentativkama pauza nego obično, tako da će svi imati dovoljno vremena da se dodatno spreme i uđu u takmičarski ritam. Miloš Pantović je opcija koja se pojavila pred kraj prelaznog roka, i mi smo je rado prihvatili. Radi se o ekstremno kvalitetnom igraču, što je i dokazao svojim igrama u TSC-u i u Panatanaikosu. Ja sam uzbuđen što je sa nama i jedva čekam da uhvati ritam i da se stavi na raspolaganje za takmičenje", završio je Koković.

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20.00: (8.00) Železničar Pančevo (5.30) Crvena zvezda (1.35)