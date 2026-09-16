Hadžićeva dva komada prekinula dve serije

Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 17:58
Velike greške odbrana Smedereva i Spartaka i neverovatan promašaj Trajkovića – 2:1
Lakše se diše u Smederevu. Završena je crna serija od pet utakmica bez pobede. A, sezona je počela sa tri vezana trijumfa…
Smederevo je posle pet mečeva bez pobede uspelo da uzme tri boda kod kuće protiv Spartaka zahvaljujući napadaču Irfanu Hadžiću, koji je u prvoj četvrtini utakmice postigao dva gola, što se ispostavilo dovoljnim za trijumf u prvom meču 9. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije – 2:1.
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Završila se i Spartakova serija na stadionu kraj Dunava. Samo što su Subotičani imali nit od pet utakmica bez poraza. Mogli su i danas da taj niz produže, imali su dovoljno prilika da se vrate iz “minus dva”, međutim, malo golman Smedereva Mirković, malo nedostatak koncentracije u završnici i domaćin je uspeo da sačuva vođstvo do kraja.
Meč su, u stvari, obeležile neverovatne greške odbrana i jednih i drugih. A, ima na obe strane veoma iskusnih igrača, kojima takvi kiksevi ne bi smeli da se dešavaju.
Dvostruki strelac Hadžić je u 13. minutu najavio da će ovo biti njegov dan, mada mu je taj prvi pokušaj završio preko prečke. Ali, već u sledećem napadu sevnula je kontra Oklopnika i to maltene sa svog šesnaesterca, loše se “prebrojala” odbrana Spartaka, pa je Hadžić sa desetak metara lako pogodio za 1:0.
Bio je to period igre kada je samo Smederevo postojalo na terenu, pa je malo posle gola Spiridonović pokvario dobru akciju lošim dodavanjem, a onda i šutem iako je bio mnogo ukoso. A, u 24. minutu danas odlični Karajčić je centrirao, katastrofalno loše komandant odbrane Spartaka Kosanović procenio loptu, koju je Hadžić kao na treningu primio i sa peterca je zakucao pod prečku za 2:0.
Tek kada je otišao u dva gola zaostatka subotički tim je počeo da igra, da pravi akcije, mada bez neke velike šanse do poluvremena.
Prvu veliku priliku u nastavku je imao Spiridonović, sa peterca je šutirao petom, ali je golman odbranio. I posle toga krenula je ofanziva Spartaka. I neverovatan promašaj Alekse Trajkovića! Odbrana Smedereva je užasno reagovala i ispala, a ofanzivac Subotičana je sa ivice šesnaesterca krenuo laganim hodom u jedan na jedan sa golmanom Mirkovićem. I čuvar mreže Smedereva ga je pročitao i odbranio!
Promašaj takvog zicera obično ubije ekipu, ali je Spartak nastavio da napada i u 70. minutu je došao do penala, nakon što je Oreščanin igrao rukom. Ponovo je Trajković stupio na scenu, ali sa 11 metara nije promašio (2:1).
Kolosalnu šansu za remi Spartak nije iskoristio pet minuta kasnije. Pavlović je obišao sa loptom čak i golmana Mirkovića na petercu, a onda mu je ona pobegla ukoso, jedva je stigao da je šutne, ali umesto prazne mreže pogodio je njen spoljni deo…
SMEDEREVO – SPARTAK 2:1 (2:0)
/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/
Stadion: Smedereva
Sudija: Aleksandar Vukadinović
SMEDEREVO: Mirković, Luković, Mitrović, Oreščanin, Petkoski Cimbaljević, Džozef, Karajčić, Rmuš (od 86. Stojković), Spiridonović (od 86. Popov), Hadžić (od 86. Milunović), Kodžić (od 68. Preradov).
SPARTAK: Minić, Motika (od 66. Peić), Kosanović, V.Kovačević, Pavlović, A.Kovačević, Vasilić (od 46. Miranović), Enco, Trajković (od 92. Jovanović), Bastajić, Petrović (od 46. Desnica).
MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO
Sreda
Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)
/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/
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