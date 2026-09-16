Hadžićeva dva komada prekinula dve serije

Završila se i Spartakova serija na stadionu kraj Dunava. Samo što su Subotičani imali nit od pet utakmica bez poraza. Mogli su i danas da taj niz produže, imali su dovoljno prilika da se vrate iz “minus dva”, međutim, malo golman Smedereva Mirković, malo nedostatak koncentracije u završnici i domaćin je uspeo da sačuva vođstvo do kraja.

Meč su, u stvari, obeležile neverovatne greške odbrana i jednih i drugih. A, ima na obe strane veoma iskusnih igrača, kojima takvi kiksevi ne bi smeli da se dešavaju.

Dvostruki strelac Hadžić je u 13. minutu najavio da će ovo biti njegov dan, mada mu je taj prvi pokušaj završio preko prečke. Ali, već u sledećem napadu sevnula je kontra Oklopnika i to maltene sa svog šesnaesterca, loše se “prebrojala” odbrana Spartaka, pa je Hadžić sa desetak metara lako pogodio za 1:0.

Bio je to period igre kada je samo Smederevo postojalo na terenu, pa je malo posle gola Spiridonović pokvario dobru akciju lošim dodavanjem, a onda i šutem iako je bio mnogo ukoso. A, u 24. minutu danas odlični Karajčić je centrirao, katastrofalno loše komandant odbrane Spartaka Kosanović procenio loptu, koju je Hadžić kao na treningu primio i sa peterca je zakucao pod prečku za 2:0.

Tek kada je otišao u dva gola zaostatka subotički tim je počeo da igra, da pravi akcije, mada bez neke velike šanse do poluvremena.

Prvu veliku priliku u nastavku je imao Spiridonović, sa peterca je šutirao petom, ali je golman odbranio. I posle toga krenula je ofanziva Spartaka. I neverovatan promašaj Alekse Trajkovića! Odbrana Smedereva je užasno reagovala i ispala, a ofanzivac Subotičana je sa ivice šesnaesterca krenuo laganim hodom u jedan na jedan sa golmanom Mirkovićem. I čuvar mreže Smedereva ga je pročitao i odbranio!

Promašaj takvog zicera obično ubije ekipu, ali je Spartak nastavio da napada i u 70. minutu je došao do penala, nakon što je Oreščanin igrao rukom. Ponovo je Trajković stupio na scenu, ali sa 11 metara nije promašio (2:1).

Kolosalnu šansu za remi Spartak nije iskoristio pet minuta kasnije. Pavlović je obišao sa loptom čak i golmana Mirkovića na petercu, a onda mu je ona pobegla ukoso, jedva je stigao da je šutne, ali umesto prazne mreže pogodio je njen spoljni deo…

SMEDEREVO – SPARTAK 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Stadion: Smedereva

Sudija: Aleksandar Vukadinović

SMEDEREVO: Mirković, Luković, Mitrović, Oreščanin, Petkoski Cimbaljević, Džozef, Karajčić, Rmuš (od 86. Stojković), Spiridonović (od 86. Popov), Hadžić (od 86. Milunović), Kodžić (od 68. Preradov).

SPARTAK: Minić, Motika (od 66. Peić), Kosanović, V.Kovačević, Pavlović, A.Kovačević, Vasilić (od 46. Miranović), Enco, Trajković (od 92. Jovanović), Bastajić, Petrović (od 46. Desnica).

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

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Četvrtak

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