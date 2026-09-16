Dončić se seća čuvene trojke u Pioniru: Dvoumio sam se da li da slavim, pošto navijam za Zvezdu

Dončić se u ovom intervjuu prisetio meča odigranog 30. marta 2018. godine, kada je pogodio šut sa korakom unazad na 0,9 sekundi do kraja preko Ognjena Dobrića i tako odveo Real do pobede – 82:79.

„Bio je to dobar potez. Veoma je teško igrati u toj hali, takođe navijam za Crvenu zvezdu, pa sam se dvoumio da li da proslavim koš ili ne. Nisam ga proslavio, ali taj trenutak je bio sjajan“, priseća se Luka Dončić.

Tada je slovenački košarkaš donekle utišao Pionir, ali je Zvezdinu halu, odnosno ambijent koji prave njeni navijači, svrstao među „najžešće“ atmosfere u Evroligi. Međutim, nagoveštava da se on tamo uvek osećao prijatno, jer su mu navijači Crvene zvezde bili naklonjeni.

„Rekao bih Crvena zvezda, ali ne za mene, pošto me navijači tamo vole. Takođe i Panatinaikos, igrali smo četvrtfinale jednom tamo i oni su počeli utakmicu serijom 20:0. Bilo je veoma bučno u hali“, podsetio je Dončić na prvu utakmicu plej-ofa Evrolige 2018. godine između Panatinaikosa i Real Madrida, u kojoj su Zeleni iz Atine slavili pred više od 18.000 gledalaca – 95:67.

Otkrio je plejmejker Lejkersa da postoje i klubovi u Evropi čiji ga navijači ne simpatišu.

„Ima ih dosta. Verovatno Barselona, jer su nam veliki rivali.“

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Govorio je momak iz Ljubljane i o tome kako je bilo popeti se na tron evropske košarke sa reprezentacijom Slovenije 2017. godine. Sjajni košarkaš istakao je da to zlato sa nacionalnim timom smatra jednim od najvećih dostignuća u karijeri.

„Rangiram taj uspeh veoma visoko. To je prva medalja za slovenačku košarku, zato se kotira jako visoko. Bilo koju medalju da smo osvojili bilo bi sjajno, ali zlato je bilo nešto zaista specijalno.“

U razgovoru za prestižni magazin Dončić je takođe istakao da nikada nije osećao pritisak što ga je ovdašnja košarkaška javnost još tokom tinejdžerskih dana percipirala kao novog Dejana Bodirogu.

„Nema tu pritiska. Kada god vas porede sa tako velikim igračima, to je privilegija. Na kraju dana, igram igru koju volim, pritisak ne postoji.“

Na kraju je slovenački košarkaš uporedio 12-godišnjeg sebe sa ovim izdanjem 15 godina kasnije.

„Ja sam i sada veliko dete. Tako da sam otprilike isti. Malo sam bolji košarkaš, zreliji. Ali još uvek igram košarku na isti način kao što sam je igrao sa 12 godina, sa osmehom na licu“, zaključio je Luka Dončić.