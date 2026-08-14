LUDI TIKET (-), petak, 352.305 dinara: Pafos ga zakucao kao ekser

Ovaj tiket je bio na korak od velikog dobitka, ali je fudbal još jednom pokazao svoju nepredvidivu stranu. Sa uloženih svega 125 dinara, igrač je nanišao pet izuzetno zahtevnih parova iz kvalifikacija za Ligu Evrope i uspeo da pogodi skoro nemoguće. Prošli su ludački prelazi 1-X na mečevima Gornjik – Ferencvaroš (kvota 14) i Rendžers – Jagjelonija (kvota 16), a ruka spasa stigla je i iz Rejkjavika gde je Vikingur opravdao poverenje. Ukupna kvota od fantastičnih 2.763,18 obećavala je nestvarnu isplatu od preko 345.000 dinara, pretvarajući običan četvrtak u potencijalni dan za pamćenje.

Međutim, snovi o velikom bogatstvu srušili su se na Kipru, gde su Pafos i Salcburg odigrali meč za infarkt. Tip da će se prvo poluvreme završiti nerešenim rezultatom (1pp X) pao je u vodu jer su Austrijanci već nakon prvih 45 minuta imali ubedljivu prednost od 2:0. Ironija je potpuna kada se pogleda krajnji rezultat – utakmica je završena spektakularnim remijem 3:3, što znači da je u drugom poluvremenu viđen pravi preokret, ali to nije moglo da zaceli ranu nastalu u prvom delu igre. Samo jedna srušena pozicija delila je ovog majstora klađenja od statusa apsolutnog pobednika dana.

Ipak, ova sportska tragedija dobila je utešni i finansijski pozitivan epilog zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je na tiketu promašen samo jedan par, a pogođena kvota bez tog para bila je pozamašna, igrač je aktivirao pravo na isplatu koja iznosi 100 puta više od uplaćenog uloga. Umesto da ostane praznih rukava i sa gorkim ukusom u ustima, ovaj ludi tiket je na kraju doneo isplatu od 12.500 dinara. Pad je bio bolan, ali je padobran u vidu sjajnog benefita spasao stvar i obezbedio lep profit za naredne igračke izazove.