Rodrija detalji dele od Barse, Mareska u epizodi "smehom strah pokrijem": Čekamo ga u sredu

Međutim, iza ove formalne izjave krije se potpuno jasna realnost. I sam Mareska je i te kako svestan da su šanse da Rodri zaista trenira u Mančesteru minimalne i da je njegov povratak na Ostrvo samo teorijska opcija dok se ne sklope poslednji detalji velikog transfera.

Rukovodstvo engleskog šampiona uveliko pregovara sa katalonskim gigantom oko finansijskih detalja posla, a Mareska paralelno sa izjavama za medije već radi na pronalaženju zamene na poziciji zadnjeg veznog, gde se najviše govori o Lilovom Ajubu Buadiju. Rodri je godinama bio ključna karika u igri Građana, ali je želja igrača da se vrati u Španiju i obuče dres Barselone pretvorila ovaj transfer u pitanje dana.

Katalonci sada imaju rok od narednih nekoliko dana da pojačaju pritisak, zaključe sporazum sa Englezima i spreče Rodrija da uopšte sedne na avion za Mančester. Operacija ulazi u svoju završnu i najkritičniju fazu, a sve ukazuje na to da će Mareska sredu dočekati bez svog ponajboljeg igrača u timu.

Hansi Flik insistira da se čitav posao završi bez odlaganja, sa jasnim ciljem da iskusnog vezistu ima u trenažnom procesu već ove nedelje. Nemački stručnjak želi da do početka La Lige u potpunosti posloži tim i uigra Rodrija za premijerni meč u novoj sezoni, bez obzira na to što menadžer Sitija Enco Mareska i dalje javno poručuje da igrača očekuje na okupljanju u Engleskoj.

Dodatnu težinu ovom prelaznom roku daje i činjenica da Rodri uopšte nije bio primarni cilj Barselone na samom početku leta, niti je katalonski klub bio njegov prvi izbor. Razvoj situacije i promene u pregovorima sa Real Madridom, gde je praktično sve bilo pred potpisom, ali je na kraju izostao konačni dogovor, naveli su španskog asa da preseče. Prevagnuo je fudbalski razlog: Rodri se znatno više identifikuje sa Barseloninom filozofijom igre i stilom koji gradi još od dana pod komandom Pepa Gvardiole, zbog čega je dao prednost dvostrukom uzastopnom šampionu Španije.