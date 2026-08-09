Prštalo u derbiju Prve lige, Nikolić spasao Milijašev TSC protiv Javora

Koliko do juče TSC i Javor Matis bili su deo elitnog društva, obasjani svetlošću najviše scene domaćeg fudbala, a od ovog leta sudbina ih spaja u rangu niže. Tu će pokušati da se zadrže što je moguće kraće i da, ako im se ukaže prilika, već naredne godine u ovo vreme ponovo budu među superligašima. Kako još nekoliko klubova teži istim ciljevima, jasno je da timove iz Bačke Topole i Ivanjice očekuju težak zadatak i trnovit put.

Jedan od derbija druge runde na terenima Mozzart Bet Prve lige trebalo je da pokaže koliko su oba takmaca kvalitetno ušla u trku za bodove, te da li su premijerne utakmice, u kojima su i jedni i drugi ostvarili trijumfe, pravo merilo trenutne forme, ali i najava opravdanja visokih ambicija.

Čini se da treneri Nenad Milijaš i njegov kolega Branko Mirjačić nisu imali mnogo toga da drže pod velom tajne kada se priča o sastavima i taktici, jer je to bio okršaj ekipa koje se manje-više dovoljno dobro poznaju da ne bi trebalo da bude posebnih iznenađenja. Ali, zato je motiva bilo u izobilju: za TSC da upiše drugu pobedu i opravda prednost domaćeg terena, dok je Javoru, pored želje za povoljnim rezultatom, dodatna injekcija mogao da bude bolan poraz na istom mestu u prethodnoj sezoni (1:6).

Namučio se domaćin i na premijeri da stigne do bodova protiv OFK Vršca (1:0), a da mu neće biti lako ni protiv Ivanjičana — i pored ispoljene doze agresivnosti u uvodnim taktovima meča i pokušaja šutevima sa distance — potvrdilo se kada su gosti posle nekoliko prilika uspeli da preko Bubakarija Dukurea stignu do gola prednosti. Na taj način su praktično razmrdali redove TSC-a, koji je, suočen sa nepovoljnim rezultatom, krenuo znatno agresivnije ka mreži Dimitrija Stevanovića. I pored svih nastojanja, Milijaševi učenici su vrlo teško dolazili do pozicije da u napadu ostvare nešto konkretnije.

Oba trenera nastavak otvaraju duplim promenama u sastavima i čini se da su te novine više traga ostavile u igri TSC-a, koji je dobro nagazio papučicu gasa. Usledile su pretnje sa svih strana i serija kornera, dok su se za to vreme gostujući igrači tek povremeno mogli videti na polovini terena koja je pripadala domaćinu.

Upotrebljive centaršuteve za igru raspoloženog Dragana Tegeltije nisu uspeli da pretvore u izjednačenje prvo kapiten Saša Jovanović, a nešto kasnije ni Nemanja Nikolić.

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Sve to kao da je bila najava izjednačenja. Iskusni Nikolić pokazao je zašto je najavljen kao kapitalno pojačanje za sastav iz Bačke Topole. Provereni strelac uspeo je da nadmudri čuvare, postigne gol, donese erupciju oduševljenja na tribinama i duel vrati na početak (1:1).

Posle izjednačujućeg gola Javor Matis je dugo tražio način da se vrati u igru kako je to činio u većem delu prvog poluvremena. Sa druge strane, TSC je svaki pogodan trenutak koristio da zada novi udarac. O tome pod kakvim je pritiskom bila poslednja linija gostiju svedoči i to što je golman Stevanović bio prinuđen da u par navrata preuzme ulogu centralnog beka, pa upravo na adresu čuvara mreže Ivanjičana idu zasluge što nije došlo do potpunog preokreta.

Živost u igru tima Branka Mirjačića donekle je uneo ulazak Bosijaka Antvija, pa se na iskušenjima našla odbrana domaćina. Ipak, i pored nadoknade od osam minuta, do promene rezultata nije došlo.

TSC – JAVOR MATIS 1:1 (0:1)

/Nikolić 66 — Dukure 31/

Stadion: TSC Arena (Bačka Topola)

Gledalaca: 700.

Sudija: Milan Balinovac (Ub).

Žuti kartoni: Soprenić, Simić, Stojanović, Tegeltija, Krstić (TSC), Dukure, Bjeković, Basarić, Maričić, Nikolić (Javor Matis).

Crveni karton: Trener Mirjačić (Javor Matis).

TSC: Simić, B. Petrović (od 46. Nikolić), Šatara, Krstić, Stojanović, Radin, Sopronić (od 85. Stančić), Saša Jovanović (od 62. Todoroski), Savić, Nešković (od 62. Milosavić), Stefan Jovanović (od 46. Tegeltija).

JAVOR MATIS: Stevanović, Bjeković, Konstantinov (od 46. Vilotić), Teodosijević (od 67. Basarić), Đokić, Mićić (od 82. Antvi), Akva (od 58. Kande), Radonjić, Nikolić, Todosijević, Dukure (od 46. Đokić).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okain 72/

Nedelja

Grafičar - Smederevo 1924 1:2 (0:0)

/Mitrović 61 - Obasi 72, Petkoski Cimbaljević 90/

TSC – Javor 1:1 (0:1)

/Nikolić 66 — Dukure 31/