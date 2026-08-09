Voša štuca, ali ređa pobede: Zukić proradio, čeka se Mulahusejnović
Vreme čitanja: 9min | ned. 09.08.26. | 22:13
Ponovo Lale nisu blistale pred svojim navijačima, međutim posle Mačve na Karađođu poražen i Radnik – 2:1
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Novog Sada)
Neki vidno motivisani, drugi očigledno demotivisani da još jednom prolaze kroz novi ciklus i ponovo menjaju sve iz korena kako bi se adaptirali na zahteve novog šefa struke. Možda se pitaju: zašto bih, kada se samo Miroslav Tanjga zadržao duže od jedne sezone otkako sam u klubu? Međutim, ono što je bilo evidentno u večerašnjem trijumfu Lala nad Radnikom (2:1) jeste da Marko Savić pokušava da izgradi novi sistem u igri Stare dame. Takođe, u navratima je bilo isto tako očigledno da se pojedinci ili ne uklapaju u taj sistem ili ne žele da se uklope.
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Bilo je i onih koji su znatno popravili utisak sa starta sezone, poput Lazara Ranđelovića i Dejana Zukića, koji su asistencijom, odnosno golom, doneli ovaj trijumf Vojvodini. Ipak, ponovo se stiče utisak da je pobeda pre svega došla iz individualnog kvaliteta ovog tima, a ne neke jasno definisane sistemske igre. Ali sistem postoji, makar u obrisima. Videli smo to u načinu na koji crveno-beli grade akcije, kao i u tome što je Savić pokušao da u igru uključi i Dragana Rosića, od koga su kretale pojedine akcije. Koliko će golman sa Zlatibora moći da odgovori tim zahtevima, ostaje da vidimo, ali večeras je dosta grešio u pasu, što je u dva navrata mogao da kazni Martin Novaković.
Naravno, Rosić je apsolutno nezamenljiv na golu Vojvodine i pre će beogradski strateg morati da se adaptira na njega nego obrnuto. Takođe, videli smo da su uz čuvara mreže apsolutne konstante u timu Vojvodine dvojica bonusa, Petar Sukačev i Milan Kolarević, na čiji račun je velikim delom išla i ona pobeda protiv Mačve u prvom kolu, ali i ova večerašnja nad Surduličanima.
Ima zasićenih, ima zbunjenih, ima željnih dokazivanja i poletnih, svega po malo ima u ovom sistemu koji želi da nametne novi trener Novosađana. Najbitnije za Savića i njegov stručni štab jeste da za sada imaju i rezultat.
Detalj koji je zapao za oko tokom prilično nesadržajnih prvih 45 minuta jeste način na koji je Voša izvodila svoje kornere. Gotovo nijedan od sedam udaraca iz ugla koje su Lale imale nije bio ni za prolaznu ocenu. Prvo „baloni“ Njegoša Petrovića i Vidosavljevića, a zatim i slabi pokušaji na prvu stativu prošlosezonskog kapitena Stare dame, završavali bi mahom u posedu domaćina. Možda se radi o određenoj zamisli novog šefa struke, ali i ako je to slučaj, Voša će morati na treninzima dodatno da je usavrši, jer je u prvom poluvremenu protiv Radnika bila potpuno bezopasna iz kornera, a u centru šesnaesterca ima 1,90 metara visokog Nardina Mulahusejnovića.
Upravo je špic rodom iz BiH bio centralna figura prvog dela susreta, mahom zbog zakasnelih reakcija u ofanzivi. Jedna takva, očigledna i navijačkom korpusu sa tribina Karađorđa, bila je situacija kada nije proigrao Lazara Ranđelovića, koji bi izašao sam pred prezimenjaka na golu Radnika. Uz to, u nekoliko navrata Mulahusejnović je zakasnio, odnosno poranio korak-dva kako bi sa peterca samo sproveo loptu u mrežu Stefana Ranđelovića.
Međutim, nakon pola sata igre na novosadskom stadionu pritisak Vojvodine postajao je sve žešći, a temperatura u šesnaestercu gostiju bila je blizu ključanja. Prioritet ekipe Zorana Rendulića bio je samo da „preživi“ do pauze, kako bi se regrupisala u svlačionici.
Ne možemo da kažemo da je 42-godišnji strateg uspeo da regrupiše svoju ekipu, jer su Novosađani po izlasku iz svlačionice prvo imali veliku šansu da povedu preko Milana Kolarevića, da bi nekoliko minuta kasnije Dejan Zukić dobro natrčao na jedan odbitak u kaznenom prostoru Surduličana i doveo Lale u prednost.
Nakon primljenog gola, gosti sa juga Srbije nisu imali izbora nego da krenu ofanzivnije. Smisleni napadi valorizovani su najpre opasnim pokušajem kapitena Miloša Popovića sa distance, a potom i stopostotnom šansom za Vuka Bogdanovića. Ipak, na udarac glavom nekadašnjeg napadača Stare dame, rampu je na atraktivan način spustio Dragan Rosić. Ipak, u 68. minutu mu se špic Radnika revanširao, tako što ga je savladao sa bele tačke.
Ali, nekoliko minuta koji su se odigrali pre dosuđenog jedanaesterca verovatno su odredili sudbinu ovog susreta. Glavnu ulogu poneo je Martin Novaković, jedan od najopasnijih igrača gostujuće ekipe večeras, koji će posle svega ipak na putu nazad za Surdulicu razmišljati o tome kako je mogao bolje da reši pojedine situacije.
Najpre je momak, koji je u mlađem pogonu nosio dres oba večita rivala, promašio udarac glavom sa peterca, da bi nekoliko minuta kasnije olako izgubio loptu, koja je prethodila drugom golu Vojvodine. Jedan nemaran prijem grudima bio je dovoljan i dok se okrenuo vezista iz Zaječara, Lazar Ranđelović je već pobegao zadnjoj liniji gostiju. Zatim je uposlio Petra Sukačeva, koji je imao lak zadatak na drugoj stativi – 2:0.
Nije Novaković klonuo duhom. Nastavio je da „zuji“ u šesnaestercu crveno-belih i, uz veliku pomoć večeras potpuno odsutnog Njegoša Petrovića, iznudio penal za Surduličane. Da je posle pogotka Bogdanovića iz jedanaesterca i udarac Uroša Lazića završio u mreži, verovatno bi Novaković poneo titulu heroja. Ovako je isti samo poslužio Rosiću da još jednom pokaže da ima reflekse poput mačke i osudio 25-godišnjeg momka na rolu bližu tragičaru.
VOJVODINA – RADNIK 2:1 (0:0)
/Zukić 50, Sukačev 63 – Bogdanović 68pen/
Stadion: Karađorđe
Gledalaca: oko 1.000
Sudija: Andrija Stojanović
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 6 – Nikolić 6,5 , Crnomarković 7, Suč 7, Sukačev 7 – Petrović 5, Zukić 6,5 (od 62. Kokanović 6,5), Kolarević 6,5 (od 62. Baros 6), Vidosavljević 5,5 (od 54. Đakovac 6), Ranđelović 7 (od 86. Poletanović -) – Mulahusejnović 5,5 (od 54. Boškan 6)
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6 – Lazić 6, Sadik 6,5 , Stojanović 6,5, Sonja 5,5 (od 52. Gašić 6) – Lakić 5,5 (od 46. Pejović 5,5 ), Popović 6 – Kvarši 6 (od 72. Kljun -) , Novaković 6 (od 79. Stojanović -), Đ. Jovanović 5,5 (od 46. L. Jovanović) – Bogdanović 6,5.
Igrač utakmice: Lazar Ranđelović (Vojvodina) 7
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Radnički 1923 - Zemun 3:0 (2:0)
/Sise 12, 44, Sremčević 73/
nedelja
Mačva - IMT 1:0 (1:0)
/Vidakov 23/
Vojvodina – Radnik 2:1 (0:0)
/Zukić 50, Sukačev 63 – Bogdanović 68pen/
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