Fudbalski masakr u Rijeci: Rujevica videla najbolju Tuhelovu Englesku

Bila je ovo, bez ikakve sumnje, najbolja partija koju je reprezentacija Engleske pružila pod vođstvom Tomasa Tuhela . Ostrvska javnost kritikovala je nemačkog stručnjaka praktično od njegovog dolaska na mesto selektora kako nije sposoban da iskoristi sav potencijal aktuelne generacije. A koliki je on zapravo najbolje se videlo na stadionu Rijeke.

Na njihovu žalost, osetili su ga na svojoj koži hrvatski fudbaleri, koji su u značajnoj meri i sami krivi za večerašnju bruku. Nisu ni jednog trenutka zaličili na zvanično 14. najbolji tim na svetu niti su se ijednog trena pitali za bilo šta na terenu. Nemoćni da se suprotstave rivalu, nemo su posmatrali polufinalistu Mundijala kako mu puni mrežu do vrha. I da ne bi Dominika Livakovića da odbrani dva zicera u prvom poluvremenu, bila bi ovo izvesno najteža noć u istoriji hrvatskog reprezentativnog fudbala.

Mada je još na poluvremenu bilo jasno da se Hrvatima smeši rezultatska katastrofa. Zapravo je ona mogla da se oseti još u uvodnim minutima. Malo je reći da odbrana domaće reprezentacije sačinjena od premijerligaškog štoperskog tandema (Joško Gvardiol – Luka Vušković) te bekova Bajerna (Josip Stanišić) i PSV Ajndhovena (Ivan Perišić) nije imala odgovor na navalnu četvorku Engleske, radili su Hari Kejn, Bukajo Saka, Antoni Gordon i Džud Belingem šta su hteli ove večeri...

Ovaj poslednji bio je, čini se, najraspoloženiji. Postigao je jedan gol i pride upisao het-trik asistencija, a kada je Hari Kejn napustio teren kao nagrada stigla mu je kapitenska traka koju je nosio oko ruke u poslednjih dvadesetak minuta. Pomenuti Kejn se sa dva gola učvrstio na vrhu liste najboljih strelaca reprezentacije (sada ih ima 89) te tako po treći put u kalendarskoj godini došao do dvocifrenog broja golova za državni tim.

Uz to je, kao po običaju, razigravao saigrače, pa je jedan pogodak namestio i Bukaju Saki, koji je i sam u dva navrata tresao mrežu Dominika Livakovića. Najmilostiviji je na kraju, ispostaviće se, bio Entoni Gordon sa po golom i asistencijom, mada je on do poluvremena komotno mogao do het-trika da je sredinom prvog dela realizovao dve stopostotne prilike koje su mu pospremili Belingem i Saka.

Briljirao je i Aleks Skot, u svom prvom startu za seniorsku reprezentaciju naigrao se fudbala u tandemu sa Eliotom Andersonom, koji je predvodio neumoran presing gostujuće reprezentacije ne dozvoljavajući rivalu da veže tri, četiri dodavanja i približi se Džordanu Pikfordu. I radili su to besprekorno sve do prvog minuta nadoknade, kada je Hrvatska zahvaljujući Ivanu Perišiću zabeležila prvi udarac u okvir gola. Tandem centralnih veznih Hrvatske Luka Modrić - Mateo Kovačić - zbirno stariji 27 godina od pomenutog tandema Engleske - nije mogao da prati tempo koji je protivnik nametnuo, pa je bilo jasno da će Bilić već na poluvremenu morati nešto da promeni kako bi sačuvao obraz.

Nije uspeo, jer gosti su bili iznenađujuće motivisani, pa su i u drugom poluvremenu nastavili da gotovo istim tempom melju rivala. Tempom koji nije opao ni kada su Gordon, Skot i Kejn napustili igru u 70. minutu, održali su ga rezervisti na iznenađujuće visokom nivou, a baš je jedan od njih, Morgan Rodžers, večerašnjem porazu Hrvatske pred sam kraj utakmice dao epitet 'najtežeg u istoriji'.

©Reuters

LIGA NACIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 3

Hrvatska - Engleska 0:7 (0:4) MOZZART RELAX

/Kejn 8, 53, Belingem 21, Gordon 39, Saka 45, 68, Rodžers 87/

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama