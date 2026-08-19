Galata za Demirovića ponudila 15.000.000 evra, Štutgart odbio prvi napad i čeka drugi

Galatasaraj je napao Ermedina Demirovića . Mogao je Štutgart u danu da ostane bez dvojice napadača. Braga je ozvaničila Jovana Miloševića , otkupila ga je za 8.000.000 evra. U toku dana je stigla još jedna ponuda na adresu nemačkog kluba, turski šampion je ponudio 15.000.000 evra za reprezentativca Bosne i Hercegovine i – odbijen je.

Branilac krune je u prethodnim prelaznim rokovima znao da napravi pravu pometnju i navijače dovede u stanje ekstaze. Hrlili su na istanbulski aerodrom kada je potpisao Viktor Osimen , takođe i kada su sletali Leroj Sane i Ilkaj Gundogan . Za sada se ne sprema neki takav transfer, ne stiže tako jako ime, ali će se Galatasaraj propisno isprsiti.

Prvi napad Štutgart je odbio, ali čeka drugi. Galatasaraj jeste udario u zid, međutim, privremeno je zastao, no ne namerava da se okane. Biće nešto izdašniji u narednim danima, možda već i večeras. Priprema drugu ponudu i ukoliko bude potrebno će ići i do 20.000.000 evra. Ali, ne više od toga.

Ermedin Demirović je protekle sezone postigao 15 i namestio pet golova u svim takmičenjima. Godinu dana ranije bio je autor 17 pogodaka. Imao je dobre brojke u Štutgartu, ali i u Augzburgu za koji je samo u Bundesligi dao 15 golova u jednoj sezoni. To je i navelo Švabe da istresu 23.000.000 evra, samo taj novac će teško povratiti.

Ali, ne može se isključivo gledati samo kroz finansijsku prizmu. Mnogo toga Štutgartu je dao na terenu, veoma dobro funkcionisao je sa Denizom Undavom, nije ni čudo što ne žele tek tako da ga se odreknu…