Više nema prostora za novi veleobrt: Braga platila 8.000.000 evra i ozvaničila Miloševića
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 18:49
Srbin potpisao do 2031. godine
Čas ovako, čas onako. Iz dana u dan menjala se situacija, ali prostora za novi preokret više nema. Sve je završeno, definitivcno novog veleobrta neće biti, jer Braga je potvrdila da je Jovan Milošević njen novi igrač. Zapečaćen je i ozvaničen transfer napadača iz Štutgarta.
Ruka ruci i paraf na ugovor. Autogram je žvrljnut i sada nema nazad. Jovan Milošević nastaviće da gradi karijeru u portugalskoj Primeiri, nova destinacija biće mu Kamenolom. Srpski napadač potpisao je sa Bragom ugovor do 2031. godine.
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Utrkivali su se Braga i Udineze, ponude koje su poslali na Štutgartovu adresu bile su preslikane. Transfer u visini od 8.000.000 evra, toliko su portugalski i italijanski klub bili spremni i voljni da plate. Na Jovanu Miloševiću je bilo da odluči koja će mu stanica biti naredna, i izabrao je Bragu.
Štutgartu nije bio potreban, verovali su u klubu da mogu dalje bez srpskog napadača, ali će im novac dobro doći. Jer, do sada u ovom prelaznom roku Švabe su kupovale za 55.000.000 evra, a prodale trojicu za sve skupa 1.400.000. Srbin je otišao za 8.000.000, međutim, od toga, kao što je Mozzart Sport već pisao, 1.100.000 ide Vojvodini. Novosadski klub je sačuvao 15 odsto…
Jovan Milošević je pre tri leta u transferu vrednom 1.200.000 evra Novi Sad zamenio Štutgartom, ali je za nemački klub upisao tek šest nastupa. Išao je na pozajmice, bio je u Sankt Galenu, Partizanu (ostavio veoma dobar utisak) i naposletku Verderu. Ovoga leta došao je red da se oproba u četvrtoj evropskoj ligi, no umesto još jedne „lige petice“ je, ipak, odabrao Portugaliju.