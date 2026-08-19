Više nema prostora za novi veleobrt: Braga platila 8.000.000 evra i ozvaničila Miloševića

Čas ovako, čas onako. Iz dana u dan menjala se situacija, ali prostora za novi preokret više nema. Sve je završeno, definitivcno novog veleobrta neće biti, jer Braga je potvrdila da je Jovan Milošević njen novi igrač. Zapečaćen je i ozvaničen transfer napadača iz Štutgarta.

Ruka ruci i paraf na ugovor. Autogram je žvrljnut i sada nema nazad. Jovan Milošević nastaviće da gradi karijeru u portugalskoj Primeiri, nova destinacija biće mu Kamenolom. Srpski napadač potpisao je sa Bragom ugovor do 2031. godine.