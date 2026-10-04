Može li jedan slobodan dan za golmane?

Sa zvaničnom statistikom, da je Srbija tim kojem su rivali najviše puta šutnuli na gol u sve četiri klase Lige nacija (81 put), Veljko Paunović se samo delimično složio. Kako je rekao, tu su uračunati i izblokirani šutevi, iznuđeni udarci rivala preko gola... Uglavnom, da nije baš toliki broj bio opasnost po mrežu njegovog tima.

Ali i ako se računaju samo oni udarci protivnika koji su išli ka golu Srbije, tu je naš tim ponovo na prvom mestu – po broju golmanskih odbrana. Istina, nakon poslednje runde pridružila se i Belgija, te su čuvari mreže ove dve selekcije izbrojali 19 odbrana u tri kola Lige nacija. Više od šest po utakmici u proseku gledano. Jedina je razlika što je Srbija i pored odličnih golmana i 19 ukroćenih udaraca primila šest golova, a Belgija samo jedan.