Može li jedan slobodan dan za golmane?
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 09:44
Srpski čuvari mreže imaju najviše odbrana u Ligi nacija, a primili šest golova
Sa zvaničnom statistikom, da je Srbija tim kojem su rivali najviše puta šutnuli na gol u sve četiri klase Lige nacija (81 put), Veljko Paunović se samo delimično složio. Kako je rekao, tu su uračunati i izblokirani šutevi, iznuđeni udarci rivala preko gola... Uglavnom, da nije baš toliki broj bio opasnost po mrežu njegovog tima.
Ali i ako se računaju samo oni udarci protivnika koji su išli ka golu Srbije, tu je naš tim ponovo na prvom mestu – po broju golmanskih odbrana. Istina, nakon poslednje runde pridružila se i Belgija, te su čuvari mreže ove dve selekcije izbrojali 19 odbrana u tri kola Lige nacija. Više od šest po utakmici u proseku gledano. Jedina je razlika što je Srbija i pored odličnih golmana i 19 ukroćenih udaraca primila šest golova, a Belgija samo jedan.
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Posle tri runde i uoči večerašnje sa Holandijom u Ajndhovenu (20.45) kojom će se zatvoriti ova prva etapa takmičenja, golmani Vanja Milinković-Savić i Đorđe Petrović bili su najbolji pojedinci srpske reprezentacije. VMS je čuvao mrežu protiv Grčke i Holandije u Beogradu, Petrović protiv Nemačke u Minhenu. I još jednom su, sa ovih 19 odbrana, pokazali da „dobra noga“ jeste veliki plus u modernom fudbala, ali da su „dobre ruke“ i dalje ključna stvar.
Ako je nešto Paunoviću jasnije posle ovih mečeva, to je da oko golmana ne mora da brine. Da li će se Predrag Rajković vratiti u reprezentaciju, videćemo za mesec dana, ali i ako ne bude na spisku, Milinković-Savić i Petrović su odlični aduti, u dobroj formi, držali su u ova tri kola Lige nacija Orlove da im vode ne ode dobrano preko glave. Za tri poraza ne snose nikakvu krivicu.
Pitanje je samo mogu li kolege iz linija ispred da učine večeras srpskom čuvaru mreže, koji god da bude ispred crte, Milinković-Savić ili možda mladi Filip Stanković, da imaju „slobodno veče“. Manje posla, manje parada ispred svoje crte. Da se ne osećaju ponovo kao na strelištu u Minhenu.
20.45: (1,17) Holandija (8,00) Srbija (19,0) MOZZART RELAX
Paunović je objasnio da su se Orlovi protiv Nemačke previše povukli, da su maltene stali u krilo golmanu, a da su mnogo bolje linije držali protiv Lala u Beogradu. Probaće da tu partiju repriziraju večeras u Ajndhovenu, sa nadom da golmani neće biti toliko zauzeti, da će epitet igrača utakmice u srpskom timu poneti neko drugi, iz neke od tri linije ispred.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Nedelja
GRUPA 2
20.45: (4,05) Grčka (3,90) Nemačka (1,85) MOZZART RELAX
20.45: (1,17) Holandija (8,00) Srbija (19,0) MOZZART RELAX