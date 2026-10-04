Ronaldo leti za Rijad, ne zanima ga meč sa Norveškom! Supruga se oglasila, pa se ujela za jezik...
Vreme čitanja: 3min | ned. 04.10.26. | 09:32
Zvezda Portugalije i dalje u centru pažnje posle incidenta u Kopenhagenu
Igrao ili ne, Kristijano Ronaldo je neizbežna tema u reprezentaciji Portugalije. Prašina koja se digla njegovim hirovitim napuštanjem kampa reprezentacije usred ciklusa mečeva u Ligi nacija, još se nije pošteno slegla, a sva je prilika da neće još dugo, jer ova fudbalska sapunica iz dana u dan dobija nove pikantne detalje.
Tako su portugalski mediji ovog jutra objavili da će Ronaldo tokom dana privatnim letom, tačnije avionom kojim je napustio kamp reprezentacije u Kopenhagenu na dan meča sa Danskom, otići za Rijad.
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Ronalda u petak čeka nastup u dresu Al Nasra na meču sa Al Dirijahom u osmom kolu prvenstva Saudijske Arabije, a ono što je zanimljivo je kada stiže u Rijad. Prema podacima sa tamošnjeg aerodroma, njegov avion bi trebalo da krene u 13.50, a sleti u 20.44, tačno minut pre početka utakmice na Dragau između Portugalije i Norveške.
20.45: (1,65) Portugalija (4,50) Norveška (4,60)
Čini se da Ronaldo još oseća veliku dozu gorčine u vezi svega što se dogodilo, kao i svi u njegovom taboru. Posle sestre Elme Aveiro, na društvenim mrežama oglasila se i njegova supruga Đorđina Rodrigez, kritikovala je selektora Žorža Žezusa, ali je potom brzo obrisala post.
Doduše kasno, jer je već bilo registrovano šta je izjavila. Na Instagram storiju iskoristila je citat lažno pripisan Aleksu Fergusonu, koji je 2003. doveo Kristijana u Mančester Junajted.
Ferguson je navodno rekao:
"Ako je Žorž Žezus u dubini duše znao da ne namareva da ga koristi, zašto ga je pozvao? Da bi pokazao stav? To nije autoritet, to je nesigurnost".
Komentarišući lažni citat, Đorđina je poručila:
"Ne znam kako ovaj čovek može da se zove Žezus (Isus)", napisala je i, saznavši verovatno da Ferguson nije dao onu izjavu, izbrisala objavu.
Šta će dalje biti, pokazaće vreme, ali evidentno je da se čelnici tamošnjeg fudbala svojski upinju da izglade odnos između Žezusa i Ronalda. Najavljen je pokušaj organizovanja sastanka dve strane za narednu nedelju, ali to bi značilo da će Ronaldo morati da se vrati nazad iz Rijada, ili da oni dođu njemu na noge. Da li će to biti moguće ostvariti, teško je reći, ali jedno je jasno, sa Ronaldom nikad nije dosadno.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Nedelja
GRUPA 2
20.45: (4,05) Grčka (3,90) Nemačka (1,85) MOZZART RELAX
20.45: (1,17) Holandija (8,00) Srbija (19,0) MOZZART RELAX
GRUPA 4
20.45: (1,65) Portugalija (4,50) Norveška (4,60) MOZZART RELAX
20.45: (3,70) Vels (3,65) Danska (1,95) MOZZART RELAX
Ponedeljak
GRUPA 1
20.45: (1,55) Francuska (4,20) Belgija (5,90)
GRUPA 3
20.45: (1,13) Engleska (9,00) Češka (17,0)
20.45: (7,75) Hrvatska (5,10) Španija (1,37)
***kvote su podložne promenama