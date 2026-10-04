Ronaldo leti za Rijad, ne zanima ga meč sa Norveškom! Supruga se oglasila, pa se ujela za jezik...

Ronalda u petak čeka nastup u dresu Al Nasra na meču sa Al Dirijahom u osmom kolu prvenstva Saudijske Arabije, a ono što je zanimljivo je kada stiže u Rijad. Prema podacima sa tamošnjeg aerodroma, njegov avion bi trebalo da krene u 13.50, a sleti u 20.44, tačno minut pre početka utakmice na Dragau između Portugalije i Norveške.

20.45: (1,65) Portugalija (4,50) Norveška (4,60)

Čini se da Ronaldo još oseća veliku dozu gorčine u vezi svega što se dogodilo, kao i svi u njegovom taboru. Posle sestre Elme Aveiro, na društvenim mrežama oglasila se i njegova supruga Đorđina Rodrigez, kritikovala je selektora Žorža Žezusa, ali je potom brzo obrisala post.

Printscreen Instagram

Doduše kasno, jer je već bilo registrovano šta je izjavila. Na Instagram storiju iskoristila je citat lažno pripisan Aleksu Fergusonu, koji je 2003. doveo Kristijana u Mančester Junajted.

Ferguson je navodno rekao:

"Ako je Žorž Žezus u dubini duše znao da ne namareva da ga koristi, zašto ga je pozvao? Da bi pokazao stav? To nije autoritet, to je nesigurnost".