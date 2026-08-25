Galatasaraj dobio žestoku konkurenciju za Leaa iz Premijer lige, Milan se raduje licitaciji

Takvu priliku želi da iskoristi Aston Vila. Engleski klub pokušava da dodatno pojača ofanzivnu liniju, a Leao se pojavio kao jedna od glavnih opcija za završnicu transfer pijace. Ideju o njegovom dolasku dao je Žorž Mendeš, koji ovog leta već učestvovao u transferima Žoaa Gomeda i Alehandra Garnaća u Aston Vilu. Portugalac sada radi na realizaciji još jednog velikog posla...

Leao u prvom kolu Serije A nije bio u sastavu u pobedi Milana protiv Torina (2:1), doduše zbog povrede, a ni njegov potencijalni novi klub nije idealno započeo sezonu. Aston Vila je na otvaranju doživela debakl, pošto ju je Brajton savladao sa ubedljivih 4:0, pa je postalo jasno da ekipi nedostaju dodatna pojačanja.

(2,85) VALENSIJA (3,20) BETIS (2,60)

Kako javljaju italijanski mediji, razgovori oko Leaovog transfera još nisu intenzivirani, ali nisu ni na samom početku. Trenutno se procenjuju uslovi i izvodljivost čitavog posla, a prvi signali govore da postoji osnova da se priča nastavi. Mnogo konkretnih detalja za sada nema, ali ni sumnje da je za Portugalca privlačna mogućnost nastupa u Premijer ligi i Ligi šampiona. Takođe, Aston Vila sa finansijske strane može da odgovori zahtevima Rosonera.

Engleski klub je samo tokom ovog prelaznog roka od prodaje igrača prihodovao čak 293.000.000 evra, najviše zahvaljujući odlascima Morgana Rodžersa (138.000.000), Ezrija Konse (59.600.000) i Jurija Tilemansa (41.000.000).

Podsetimo, klub iz Birmingema nije jedini koji želi krilnog napadača. Galatasaraj je ozbiljno zagrizao i nada se da bi Viktoru Osimenu u napadu mogao da pridoda Rafaela Leaa, kojem je spreman da ponudi čak 12.000.000 evra neto po sezoni. Pregovori sa Milanom su u toku i kako se šuška, stavovi dve strane nisu previše udaljeni, ali nisu ni dovoljno blizu za konačan dogovor, zbog čega se u Istanbulu paralelno razmatraju i druge opcije.

Prelazni rok u Turskoj traje do 4. septembra, tri dana duže nego u Engleskoj, no previše cenkanja Galatu bi moglo skupo da košta, jer deluje da Aston Vila preuzima inicijativu.

Čini se da se svemu najviše raduje Milan, koji bi usled nadgornjavanja dva kluba mogao da izvuče željenih 50.000.000.