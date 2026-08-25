Vošin plan: Sukačev u Italiji za milione, Matija Gašić na desnom beku

Mnogo toga se u Vojvodini vrti oko Petra Sukačeva. Postao je momak rođen 2005. godine tržišno možda i najvredniji Vošin igrač. Odigrao je prilično dobro protiv Crvene zvezde, zatim dao gol Ferencvarošu, pokazao sposobnost da igra kao levi bek i levo krilo. Pričalo se tiho o Crvenoj zvezdi i Ludogorecu, mada se u Voši nadaju da će Sukačev popuniti klupsku kasu odlaskom u Italiju. Čeka se ponuda jednog italijanskog kluba, posebno što su predstavnici jednog kluba iz Serije A bili u Novom Sadu. Rapitivali su se do najsitnijih detalja o Petru Sukačevu, prikupljani informacije i o profesionalnim i privatnim navikama. To je modus operandi bogatijih klubova.

Biće i dolazaka na Karađorđe. Dok se čeka ponuda za Sukačeva, rukovodstvo Vojvodine intenzivno radi na ulaznom transferu Matije Gašića. Jedan od najboljih desnih bekova lige je dugo vruća roba na srpskim terenima. Očekivalo se da iz Radnika ode u Poljsku, ali na kraju nije došlo do realizacije.

Vojvodina je situaciju pratila iza ćoška i reagovala. Prethodnih dana održana su dva sastanka između čelnika Radnika i Vojvodine, uskoro će i treći. Definišu se uslovi transfera koji bi trebalo da iznosi oko 300 hiljada evra.