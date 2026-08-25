Tadić i NEC pred teškom misijom na severu, Bode Glimt jednom nogom u eliti

NEC-u nije pomogla ni asistencija Dušana Tadića, koji se polako navikava na sistem igre koji forsira trener Dik Šrojder. Ipak, dva gola minusa i gostujući teren, čini se da je to poteško breme za pleća igrača NEC-a koji su svesni da su podbacili pred svojim navijačima.

I pored toga, trener holandske ekipe Dik Šrojder ne ističe belu zastavu, naprotiv, poziva svoje igrače da isprave greške i pokušaju da naprave iznenađenje u momentu kada su ih mnogi već otpisali. Isto očekuje i Tjaron Čeri.

"Svi verujemo da je preokret moguć. Da to nije slučaj, rekao bih, hajde da ostanemo svi u Najmehenu. Svi se radujemo meču i u njega ulazimo sa jakom verom. Istina, to moramo da pokažemo i na terenu", kaže vezista NEC-a Tjaron Čeri.

21.00: (1,50) Bode Glimt (5,00) NEC (5,30)

Ekipa NEC-a je tokom vikenda pauzirala, nije igrača u Erediviziji kako bi se pripremila što bolje za ovaj meč.

"Nismo mnogo puta bili u ovakvoj situaciji, da moramo da nadoknadimo ovakav minus. S druge strane, meču moramo da pristupimo na drugačiji način nego da je recimo 0:0, mada je u suštini dosta toga slično. Nećemo mnogo toga menjati. Jedino što stvarno moramo da uradimo je da ne dozvolimo sebi da olako primamo golove, kao što je bio slučaj prošle nedelje, da ne idemo na ruku protivniku greškama koje smo pravili", kaže trener NEC-a Dik Šrojder, koji neće moći da računa jedino na novajliju Emrea Mora koji se razboleo i ostao u Holandiji.

Na stadionu Bodo Glimta je veštačka trava, ali Šrojder kaže da to ne sme da im bude prepreka.

"To su samo izgovori. Mi treniramo na prirodnoj travi, ali ovde je drugačije nego kod nas ili bilo kom stadionu u Holandiji. Ne želimo da tražimo opravdanja, sve je u tome da se pobedi", zaključio je trener NEC-a.

Bode Glimt je već ustaljen u Evropi, ovo će im biti šesti put kako će igrati u grupnoj fazi nekog od evropskih klupskih takmičenja. Svi u klubu bi voleli da to bude Liga šampiona i ruku na srce, jednom nogom su već u njoj. Sve to, kao i plasman reprezentacije na Svetskom kupu ukazuju na porast kvaliteta norveškog fudbala.

"Srećan sam što Bode može da igra ovakve utakmice. Nadam se da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta i da ćemo iskoristiti prednost domaćeg terena. Igramo za Ligu šampiona i dolazi momenat odluke. Za klub kao što je Bode Glimt ovo je nešto posebno", kaže trener Kjetil Knutsen.

I on je svestan da i pored prednosti ništa još nije rešeno i da će protivnik učiniti sve da im se revanšira.

"Odigrali smo veoma dobro 80 minuta u prvoj utakmici. Svesni smo sa čim se suočavamo, oni su uspeli da nešto promene u igri i onda smo se mučili na kraju. Nadam se da smo naučili dovoljno o njima između utakmica i da će ovo biti dobra i interesantna utakmica. Ako budete mislili samo na rezultat i en shvatite šta meč zahteva od vas, možete da podbacite. Dešavalo nam se to par puta, ali nadam se da smo iz toga naučili. Najvažniji je da ostanemo verni svojoj filozofiji igre i identitetu", zaključio je trener Bode Glimta.

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)

Utorak

18.45: (1,95) Sabah (3,50) Hapoel Ber Ševa (3,90) - prvi meč 1:2

21.00: (1,50) Bode Glimt (5,00) NEC (5,30) - 3:1

21.00: (2,00) LASK (3,50) Seltik (3,70) - 0:3

Sreda

21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1

21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1

21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2

21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0

*** kvote su podložne promenama