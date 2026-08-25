Rasim Ljajić: Sada svi kažu – bolje da ste se zadužili 20.000.000 evra, a da je bilo rezultata

„ Situacija nije idealna, ali nije sve izgubljeno, niti je prednost Hetafea nedostižna, posebno što se videlo u Španiji da može da se igra protiv njih.“

„ Napravili smo ogroman iskorak u stabilizaciji kluba, ali u fudbalu i sportu je jedino merilo rezultat na semaforu… Trenutno taj rezultat nama ne ide u prilog. Zaista je malo falilo, ali to malo pravi razliku. Sedam puta smo pogodili prečku od početka sezone, nije bilo ni sreće, protiv Hetafea da se za dva-tri minuta, sa igračem više, prime dva gola… To se dešava jednom u deset godina, ali nama se desilo “, podseća Ljajić u razgovoru za BBC na srpskom .

Jedna od najčešćih zamerki rukovodstvu još od početka priprema bila je što se tim nije adekvatno pojačao u susret evropskim izazovima.

„Sada svi kažu: 'Bolje da ste se zadužili dodatnih 20.000.000 evra, a da je bilo rezultata', ali treba se ponašati odgovorno, kao u svojoj kući, i ne trošiti ono čega nema. Ako imate novca, možete da dovedete 15 igrača i da promašite pet, a mi niti možemo da dovedemo 15, niti smemo da promašimo pet. Bez plasmana u Evropu finansijski je odmah teže, vrednost igrača je manja, manji su prihodi, a Evropa je i uslov da bismo mogli da razmišljamo u nekim drugim kategorijama i na većem nivou nego što smo trenutno.“

Uprava je nagovestila da odlazi bez obzira na to kako se okonča revanš, makar tim Saše Ilića izborio mesto u Ligi konferencije.

„Mora taj princip odgovornosti jednom za svagda da se uspostavi. Ne želimo da se krijemo iza bilo koga, da sve svaljujemo na igrače, stručni štab, ovog, onog.“

A šta će biti sa šefom stručnog štaba, odnosno da li ima šanse da ostane posle četvrtka ili se možda razmišlja o nasledniku?

„Posle ćemo videti šta će odlučiti“, dodao je Ljajić za BBC na srpskom.