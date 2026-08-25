Groznica Lige šampiona drma Baku, Sabah veruje da će izbaciti Zvezdinog dželata

Trener ekipe iz Azerbejdžana, Litvanac Valdas Dambrauskas naglasio je da će njegov tim morati da pravi manje grešaka, ali da veruje u konačnu pobedu.

"Nastavićemo tamo gde smo stali u Bukureštu. Izvukli smo pouke iz grešaka koje smo pravili tada. Trenutno imamo gol zaostatka. Želim da poručim navijačima da smo spremni i da budu uz nas. Verujem da ćemo pobediti Hapoel", rekao je Dambrauskas.

18.45: (1,95) Sabah (3,50) Hapoel Ber Ševa (3,90)

Litvanski stručnjak je istakao da za razliku od mnogih igrača iz tima koji vodi, on ima iskustva sa igranjem grupne faze evropskih takmičenja, te da zna kako se do toga stiže.

"Ranije sam uspevao da se domognem grupne faze, tako da ću pokušati ponovo to da uradim koristeći iskustvo. Mislim da smo trenutno u veoma dobroj poziciji. Neki timovi koji su počeli da se takmiče u drugom ili trećem kolu nisu uspeli ovo da urade. Protivnik ima taj gol prednosti i svakako je da će pokušati da iskoristi tu činjenicu. Ozbiljno smo ih analizirali i sav fokus je na ovoj utakmici", dodao je Dambrauskas.

Sabah je domaćin na stadionu "Tofig Bahramov" u Bakuu, jer njihov ne zadovoljava kriterijume UEFA za odigravanje evropskih mečeva.

"Ubeđen sam da će moj tim uspeti da napravi preokret. Očekujemo punu podršku sa tribina. Nije nam važno gde igramo, ovde smo u prošlosti odigrali mnogo mečeva protiv Karabaga, tako da nam je stadion dobro poznat. Ne verujem da će nas poremetiti faktor stadiona", zaključio je Dambrauskas.

Što se tiče Hapoela, trener Ran Kožuh je naglasio da je za njegov tim najvažnije da sačuva prednost i plasira se u elitno takmičenje.

"Nismo imali nikakve posebne pripreme, trenirali smo uobičajeno. Veliko je zadovoljstvo doći u Baku, igraćemo protiv veoma dobre ekipe. Spremni smo da odigramo maksimalno dobro, dobili smo prvu utakmicu. Trudićemo da se sačuvamo tu prednost. Da li je Sabah favorit? Da, mislim da je tako, ali daćemo sve da pobedimo iako Sabah ima veoma dobre igrače", rekao je Kožuh.

Golman Hapoela Ofir Marsijano je uveren u krajnji uspeh Hapoela.

"Veoma važan meč za nas, verujemo u sebe i mislimo samo na utakmicu. Svsni smo da neće biti jednostavno, ali smo ubeđeni da ćemo meč završiti na pravi način. Želja je uvek tu, cilj je još jedna pobeda. Imamo prednost iz prvog susreta, ali svaki meč je posebna priča i ima svoju specifičnu težinu. Izazovi pred nama nas samo čine još jačim, verujemo da će se sve na kraju dobro završiti", poručio je golman Hapoela.

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)

Utorak

18.45: (1,95) Sabah (3,50) Hapoel Ber Ševa (3,90) - prvi meč 1:2

21.00: (1,50) Bode Glimt (5,00) NEC (5,30) - 3:1

21.00: (2,00) LASK (3,50) Seltik (3,70) - 0:3

Sreda

21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1

21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1

21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2

21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0

*** kvote su podložne promenama