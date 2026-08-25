Svetski i evropski šampion se oprostio od nacionalnog dresa

Dve godine kasnije kolekciji je dodao i evropsko zlato, iako turnir nije uspeo da završi na parketu. Tokom grupne faze povredio je koleno u meču protiv Litvanije zbog čega je završio učešće na prvenstvu za koje će se kasnije ispostaviti da je bilo njegovo poslednje u nacionalnom dresu.

Važan deo reprezentacije bio je i na Olimpijskim igrama u Tokiju, na koje je prethodno pomogao Nemačkoj da se plasira kroz kvalifikacioni turnir. Nemci su potom stigli do četvrtfinala, što im je bio tek treći plasman među osam najboljih na Olimpijskim igrama, nakon 1984. i 1992. godine. Fojtman je turnir završio sa prosekom od osam skokova po utakmici, po čemu je bio peti najbolji skakač takmičenja.

Fojtman će u četvrtak, tokom reprezentativne utakmice u Kelnu, dobiti posebno priznanje za sve što je pružio u dresu Nemačke.