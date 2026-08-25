Svetski i evropski šampion se oprostio od nacionalnog dresa
Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 11:01
Johanes Fojtman posle 128 utakmica završio reprezentativnu karijeru
Johanes Fojtman zvanično je završio reprezentativnu karijeru i od nacionalnog dresa oprostio se kao svetski i evropski šampion. Za Nemačku je debitovao 10. jula 2014. godine protiv Italije, a tokom narednih 11 godina upisao je 128 nastupa i postigao 830 poena.
Iza sebe je ostavio jednu od najuspešnijih era nemačke košarke, tokom koje je sa nacionalnim timom osvojio tri velike medalje. Prvu je uzeo na Evropskom prvenstvu 2022. godine, kada je Nemačka pred domaćom publikom stigla do bronze, da bi samo godinu dana kasnije na Filipinima postao svetski šampion nakon pobede nad Srbijom u finalu Mundobasketa.
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Dve godine kasnije kolekciji je dodao i evropsko zlato, iako turnir nije uspeo da završi na parketu. Tokom grupne faze povredio je koleno u meču protiv Litvanije zbog čega je završio učešće na prvenstvu za koje će se kasnije ispostaviti da je bilo njegovo poslednje u nacionalnom dresu.
Važan deo reprezentacije bio je i na Olimpijskim igrama u Tokiju, na koje je prethodno pomogao Nemačkoj da se plasira kroz kvalifikacioni turnir. Nemci su potom stigli do četvrtfinala, što im je bio tek treći plasman među osam najboljih na Olimpijskim igrama, nakon 1984. i 1992. godine. Fojtman je turnir završio sa prosekom od osam skokova po utakmici, po čemu je bio peti najbolji skakač takmičenja.
Fojtman će u četvrtak, tokom reprezentativne utakmice u Kelnu, dobiti posebno priznanje za sve što je pružio u dresu Nemačke.