Galatasaraj potvrdio: Stigao ruski biser za 25.000.000 evra i procente
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 23:54
Petogodišnji ugovor vredan 3.250.000 evra neto
Trabzon je izazvao zemljotres dolaskom Mohameda Salaha, Bešiktaš je na taj posao odgovorio potpisivanje Dušana Vlahovića, o čemu ste mogli opširno da čitate na stranicama portala Mozzart Sport, Fenerbahče je za 40.000.000 evra doveo Mejsona Grinvuda, pa onda kupio još Romelua Lukakua, Vedata Murićija, Natana Akea...
Gotovo ceo letnji prelazni rok prođe, a Galatasaraj je jedini mirovao na Bosforu i u širem krugu Turske. I izgleda da su sada i emisari jednog od najvećih klubova Turske rešili da se aktiviraju, pa napadaju sve što mogu na tržištu. Večeras je realizovan prvi veliki transfer Galate pošto je danaspotpisao Aleksej Batrakov. Radi se o jednom od najtalentovanijih ruski fudbalera u Rusiji, igra na poziciji ofanzivnog veziste i produkt je Lokomotivine škole. Vodeći ljudi Galatasaraja radili su dugo na realizaciji ovog transfera i uspeli da pronađu dogovor za transfer vredan 25.000.000 evra plus 15 odsto od zarade od narednog transfera... Batrakov je potpisao petogodišnji ugovor vredan 3.250.000 evra po sezoni neto.
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Pored Batrakova, u Galatasaraju se nadaju da će završiti bar još tri ili četiri posla do kraja prelaznog roka. Danas su postigli dogovor sa Ermedinom Demirovićem za kojeg Štutgart traži između 20.000.000 i 25.000.000 evra. Kristal Palas takođe nije pristao na paket vredan između 30.000.000 i 40.000.000 evra za Ismailu Sara i čekaju još više novca, pošto je u pitanju jedan od najvažnijih igrača u klubu, dok je gigant sa Bosfora već dogovorio lične uslove saradnje sa Papom Matarom Sarom iz Totenhema i trebalo bi da potpiše trogodišnji ugovor. Sada samo mora da se pronađe zajednički jezik sa klubom oko obeštećenja.
Moglo bi tek da se trese u Istanbulu, mada je ostalo još malo vremena.