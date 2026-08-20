Galatasaraj potvrdio: Stigao ruski biser za 25.000.000 evra i procente

Trabzon je izazvao zemljotres dolaskom Mohameda Salaha, Bešiktaš je na taj posao odgovorio potpisivanje Dušana Vlahovića, o čemu ste mogli opširno da čitate na stranicama portala Mozzart Sport, Fenerbahče je za 40.000.000 evra doveo Mejsona Grinvuda, pa onda kupio još Romelua Lukakua, Vedata Murićija, Natana Akea...

Gotovo ceo letnji prelazni rok prođe, a Galatasaraj je jedini mirovao na Bosforu i u širem krugu Turske. I izgleda da su sada i emisari jednog od najvećih klubova Turske rešili da se aktiviraju, pa napadaju sve što mogu na tržištu. Večeras je realizovan prvi veliki transfer Galate pošto je danaspotpisao Aleksej Batrakov. Radi se o jednom od najtalentovanijih ruski fudbalera u Rusiji, igra na poziciji ofanzivnog veziste i produkt je Lokomotivine škole. Vodeći ljudi Galatasaraja radili su dugo na realizaciji ovog transfera i uspeli da pronađu dogovor za transfer vredan 25.000.000 evra plus 15 odsto od zarade od narednog transfera... Batrakov je potpisao petogodišnji ugovor vredan 3.250.000 evra po sezoni neto.