Holandski mediji: Ne baš zaslužena pobeda nad Srbijom

„Reprezentacija Holandije je upisala teško izvojevanu i ne baš zasluženu pobedu protiv Srbije“, piše De Telegraf.

Novinari ovog lista nisu baš oduševljeni partijama tima.

„Iako su Narandžasti dobro počeli meč, Rajnders i Merdink šutirali preko gola iz dobrih pozicija u prva tri minuta, prvo poluvreme je bilo posebno slabo, kao protiv Nemačke i Grčke. Tempo je bio slab, preveliki prostor između linija, lopte su išle pravo u srpske ruke“.

List Algemejn Dagblad je ovako video igru Holandije:

„Preko sedamdeset minuta igra holandske reprezentacije bila je promenljiva, ponovo su primili gol, a zaista velikih prilika bilo je malo. Ali, sa osam bodova iz četiri utakmice, novi selektor Ćavi je u svakom slučaju prolaznom ocenom započeo svoj prvi mandat na klupi reprezentacije. U jednom trenutku Holandija bi bljesnula uz nekoliko sjajnih kombinacija, dok je već u sledećem igra bila spora i aljkava. Igrač koji se istakao u Ajndhovenu bio je povremeno fudbaler NAK-a Dušan Tadić, koji je kao „lažna devetka“ diktirao igru Srbije“.

A, list Volkstrant se nije mnogo bavio Srbijom, ali je konstatovao da je Ćavijev tim – zabavan za gledanje. Kao cirkus.