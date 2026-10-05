Holandski mediji: Ne baš zaslužena pobeda nad Srbijom
Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 11:29
„Istakao se Tadić kao lažna devetka“, piše Algemejn Dagblad
Pobeda reprezentacije Holandije nad Srbijom nija baš bacila trans tamošnje medije. Štaviše, uglavnom dominiraju kritički tonovi prema timu u narandžastom.
Novi selektor Ćavi Ernandes je tek počeo mandat, ovo su mu bile prve utakmice na klupi državnog tima, a već se susreće sa prvim kritikama.
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„Reprezentacija Holandije je upisala teško izvojevanu i ne baš zasluženu pobedu protiv Srbije“, piše De Telegraf.
Novinari ovog lista nisu baš oduševljeni partijama tima.
„Iako su Narandžasti dobro počeli meč, Rajnders i Merdink šutirali preko gola iz dobrih pozicija u prva tri minuta, prvo poluvreme je bilo posebno slabo, kao protiv Nemačke i Grčke. Tempo je bio slab, preveliki prostor između linija, lopte su išle pravo u srpske ruke“.
List Algemejn Dagblad je ovako video igru Holandije:
„Preko sedamdeset minuta igra holandske reprezentacije bila je promenljiva, ponovo su primili gol, a zaista velikih prilika bilo je malo. Ali, sa osam bodova iz četiri utakmice, novi selektor Ćavi je u svakom slučaju prolaznom ocenom započeo svoj prvi mandat na klupi reprezentacije. U jednom trenutku Holandija bi bljesnula uz nekoliko sjajnih kombinacija, dok je već u sledećem igra bila spora i aljkava. Igrač koji se istakao u Ajndhovenu bio je povremeno fudbaler NAK-a Dušan Tadić, koji je kao „lažna devetka“ diktirao igru Srbije“.
A, list Volkstrant se nije mnogo bavio Srbijom, ali je konstatovao da je Ćavijev tim – zabavan za gledanje. Kao cirkus.