PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Lagano do keca na Trikolore

Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 11:21
Pročitajte nekoliko predloga za 5. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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Pre nedelju dana vladalo je uverenje da nas na stadionu „Kralj Boduen” čeka efikasan meč sa golovima u obema mrežama, međutim, Francuska je na kraju slavila minimalnim rezultatom (1:0). Nova pobeda tima koji sa klupe predvodi Zinedin Zidan ni ovog puta se ne dovodi u pitanje, ali kada je reč o golovima – najsigurnije je da ih zaobiđete. Zato je za ovaj duel kec idealan izbor, naravno uz Mozzart RELAX koji vam omogućava znatno lagodnije praćenje utakmice bez suvišnog rizika.
Konačan ishod
Iako se od selekcije Turske nije previše očekivalo u ovako snažnoj grupi, Italijani takođe pokazuju da su još uvek u fazi uigravanja i potrage za pravom formom. Ipak, nakon što su popularni Azuri demonstrirali silu u Bursi i slavili sa ubedljivih 4:1, sasvim je realno očekivati reprizu i novu pobedu na domaćem terenu u Bolonji. Za sve koji vole jači ritam i traže jači izazov, idealan predlog je kombinacija konačnog ishoda sa golovima. Da ne preterujemo, mi smo ovde uvereni u keca, bez dodatnih prefiksa, uz Mozzart RELAX olakšicu koja može da pomogne dolazak ove igre.
Konačan ishod
Fudbaleri Severne Irske prekinuli su neprijatan niz od četiri poraza i jednog remija na strani, pošto su golom u 99. minutu meča u Tbilisiju stigli do prve gostujuće pobede. I u ovom susretu nas verovatno ponovo se očekuje izuzetno tvrda utakmica i rovovska borba sa malim brojem pogodaka (opcije 0-2, pa čak i 0-1), u kojoj blaga prednost ponovo ide na stranu ostrvske selekcije. Naš izbor je pao na igru koja predviđa maksimalno dva gola na utakmici.
Ukupno golova
Iako se očekivalo da će Mađarska prošle nedelje maksimalno iskoristiti prednost domaćeg terena, taj susret je završen neočekivanim minimalnim porazom (0:1). U predstojećem revanšu poverenje ipak poklanjamo selekciji Ukrajine, ali treba imati na umu da je ovo još jedan duel u kojem se očekuje izuzetno tvrd fudbal i mali broj pogodaka. Po nama, kec na Ukrajince je vredan pokušaja.
Konačan ishod
Tradicija njihovih mečeva na tvrdoj podlozi donosi duge razmene i veliku borbu. S obzirom na to da je Novak u Pekingu već igrao mečeve u tri seta, a da Medvedev podiže formu, najbolji izbor je igra na veći broj gemova od ponuđene granice od 22,5. Inače, Novak protiv Medvedeva, protiv kog ima identičan skor u pobedama i porazima kao i protiv Zvereva (10-5), očekuje nas dosta vatre. Uostalom, tako je bilo gotovo uvek kada su igrali, ali svakako upada u oči to da se nisu sastajali još od onog finala US Opena 2023. kada je Đoković slavio u tri seta, kojim je došao do (za sada) poslednje, 24. grend slem titule.
Ukupno gemova
Nakon dirljivog rastanka od Edina Džeka, podmlađeni sastav pod vođstvom selektora Sergeja Barbareza ima zadatak da pokaže da poseduje ofanzivni kvalitet i bez svog dugogodišnjeg lidera. Olakšavajuća okolnost za reprezentaciju BiH jeste činjenica da Poljaci u Zenicu stižu bez svoje prve zvezde Roberta Levandovskog, koji duel propušta zbog kartona. Budući da je njihov prethodni septembarski okršaj završen bez pogodaka (0:0), a da je ulog u borbi za prve dve pozicije izuzetno veliki, na Bilinom polju treba očekivati bespoštednu bitku, uz koju idu Mozzart RELAX, i naša 3+ predikcija odgovarajuće igre.
Ukupno golova
Crnogorska reprezentacija je blizu plasmana u B diviziju Lige nacija nakon tri startne pobede, a na Stadionu pod Goricom dočekuje Jermeniju sa ciljem da potvrdi sjajnu formu. Umesto klasične opklade na pobedu domaćina (kec), što smatramo rizičnom igrom, alternativu predstavlja igra na golove poput GG, ili 3+, kao i kombinacija 1X&2+.
Konačan ishod
Pokušaj sa kecom na Indoneziju potpuno je opravdan jer domaćin igra pred rasprodatim stadionom „Gelora Bung Karno”, gde će preko 67.000 frenetičnih navijača stvoriti paklen pritisak za rivala. Izabranici Džona Herdmana su najefikasnija ekipa turnira, a uz ogroman istorijski motiv da konačno skinu prokletstvo izgubljenih finala i kvalitetan priliv igrača iz inostranstva, imaju sve preduslove da nametnu ritam i reše meč u regularnom toku. Što se nas tiče, izazov je uz Mozzart RELAX prihvatljiv u svakom smislu.
Konačan ishod