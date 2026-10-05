Predsednikovo viđenje: Ronaldo i Žezus su povezani 'pupčanom vrpcom', desio se nesporazum...

Nema trusnijeg područja od Portugalije u ovom trenutku na evropskoj fudbalskoj mapi, sve se trese zbog Kristijana Ronalda, njegovog odnosa sa selektorom Žoržom Žezusom i odluke da napusti reprezentaciju.

Kristijano Ronaldo navikao je da se sve vrti oko njega, preko dve decenije je u državnom timu. Većeg nemaju, niti su ga imali. Svi su alarmirani, svi su dignuti na noge i tako će biti do narednog okupljanja. Ponajviše od toga hoće li ga Žorž Žezus pozvati, a onda i hoće li kapiten pristati da se vrati. Deo mirovne misije biće i Pedro Proensa, prvi čovek Fudbalskog saveza Portugalije.