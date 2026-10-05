Predsednikovo viđenje: Ronaldo i Žezus su povezani 'pupčanom vrpcom', desio se nesporazum...
Vreme čitanja: 3min | pon. 05.10.26. | 10:04
„Treba da ga rešimo interno, jer Kristijano je deo tima, on je portugalska ikona i naša zastava“, kaže Pedro Proensa, prvi čovek Fudbalskog saveza Portugalije
Nema trusnijeg područja od Portugalije u ovom trenutku na evropskoj fudbalskoj mapi, sve se trese zbog Kristijana Ronalda, njegovog odnosa sa selektorom Žoržom Žezusom i odluke da napusti reprezentaciju.
Kristijano Ronaldo navikao je da se sve vrti oko njega, preko dve decenije je u državnom timu. Većeg nemaju, niti su ga imali. Svi su alarmirani, svi su dignuti na noge i tako će biti do narednog okupljanja. Ponajviše od toga hoće li ga Žorž Žezus pozvati, a onda i hoće li kapiten pristati da se vrati. Deo mirovne misije biće i Pedro Proensa, prvi čovek Fudbalskog saveza Portugalije.
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Upitan je: da li je ova situacija presedan? I predsednik sve vidi kao veliki nesporazum.
„Fudbalski savez Portugalije ne radi bez pravila, to je sigurno. Ovakve stvari se dešavaju unutar radne grupe i mi takve situacije rešavamo interno. Ponoviću da između Žorža Žezusa i Kristijana Ronalda postoji veoma 'snažan odnos'. Da nije tako, možda bi Ronaldo već napustio našu reprezentaciju. On to ne čini upravo zbog ove povezanosti 'pupčanom vrpcom' i poštovanja. Sve što će se dešavati narednih dana biće u miru, vodiće se razgovori i diskusije, a ono što želimo jeste da u novembru svi ponovo budemo uz našu reprezentaciju“, rekao je Pedro Proensa i dodao:
„Reč je o nesporazumu. Kristijano Ronaldo je deo reprezentacije i biće tu kad god to selektor bude želeo“.
Ali, nije želeo da se upušta u to šta se tačno dogodilo između ljudi povezanih 'pupčanom vrpcom', gde je to puklo i zbog čega.
„Neću to razjašnjavati, jer su to normalni razgovori između trenera i igrača. To je tehnički domen i predsednik Fudbalskog saveza Portugalije se u to ne meša. On je jednostavno najbolji igrač svih vremena. Dao je više od dve decenije portugalskom fudbalu. Kristijano Ronaldo je najveći simbol portugalskog identiteta. Moramo odati počast Kristijanu Ronaldu. On je u reprezentaciji na osnovu sopstvenih sportskih zasluga i to je apsolutno neupitno. Uvek će biti deo ove grupe, sve dok je igrački sposoban. Kristijano zna da je to opšti stav. Povodom ovog konkretnog pitanja, dozvolite mi da kažem da se suočavamo sa nesporazumom koji treba rešiti interno. Juče su igrači koji su bili na konferenciji za medije pokazali tu povezanost sa našim aktuelnim kapitenom. On je deo tima, on je naša zastava. Bio je kapiten u prvoj od ove četiri utakmice. Selektor kaže da računa na njega, sve dok je u dobroj fizičkoj kondiciji. Tako je sa svim igračima. Kristijano Ronaldo je portugalska ikona, apsolutno izvanredan igrač koji je mogao da završi karijeru na Svetskom prvenstvu, a to nije želeo zbog ljubavi koju gaji prema svojoj reprezentaciji. Svedok sam tog odnosa“.
Sešće za pregovarački sto i on, i selektor Žorž Žezus, i Kristijano Ronaldo, pa će videti šta im je činiti. Do tada još malo o tom odnosu…
„To je ono što Kristijano ima sa portugalskim narodom, sa našom reprezentacijom. Zato ćemo sada, kada su ove četiri utakmice završene, a bilo je važno završiti ih u miru jer nas je vodio sportski aspekt, svi imati vremena i da sednemo i rešimo ovaj nesporazum. Nesporazumi se rešavaju između sva tri člana tog trougla – Fudbalskog saveza Portugalije, selektora i igrača. Ronaldo je deo našeg nasleđa i biće ovde kad god to selektor bude želeo“, zaključio je Pedro Proensa.