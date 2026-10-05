Ni Murinjo ne može da ga kontroliše... Snimak od pet sekundi na biciklu ponovo digao buru u Madridu

Francuski as doživeo je povredu na utakmici reprezentacije protiv Turske 25. septembra, usled čega je rano morao da napusti teren, međutim samo nekoliko dana kasnije prvi strelac Reala na društvenim mrežama objavio je snimak kako vozi bicikl. I ništa oko toga ne bi privuklo tako naročitu pažnju da madridski mediji celu stvar nisu doveli u vezu s jednom Murinjovom izjavom, očigledno insinuirajući kako prva zvezda tima 'pedalanjem' zapravo prskosi portugalskom stručnjaku i pravilima koja je ovaj ustanovio.

Ne može bez trzavica u Realu ni ove sezone... Pred reprezentativnu pauzu pod lupom su bili rezultati, slab utisak, odnosno nemogućnost Žozea Murinja da Kraljevski klub učini atraktvnijim, a evo pred povratak klupskog fudbala u centar zbivanja ponovo je na tapetu problematično ponašanje pojedinih igrača. I ne, ovoga puta ne radi se o Vinisijusu , već o Kilijanu Embapeu (27).

"Nije stvar samo u ugovorima i onome što piše na papiru, već u tome kako pristupaš poslu. Igrač ne bi trebalo da skija, niti da vozi bicikl jer može da padne, da se povredi, da slomi nogu ili ruku. Zbog toga bi mogao da propusti pet-šest utakmica, ili čak više", kazao je jednom prilikom Žoze. AS piše da posle novog ispada javnost u Madridu naglas počinje da priča o tome kako Embape i Real definitivno 'nisu kliknuli', a u jednoj kolumni novinar Albert Masnu za Francuza čak otvoreno kaže da je postao toksičan. "Kada god se pokrene pitanje Kilijana Mbapea u Real Madridu, odgovori gotovo uvek vode ka istom zaključku: on ima dozvolu kluba za sve što radi. Ipak, navijači više ne veruju u takvo objašnjenje. Umesto toga, sve je više onih koji smatraju da se igrač nije u potpunosti uklopio u uzuse Reala, ili da ga klub prosto nije na pravi način uzeo pod svoje", stoji u tekstu madridskog lista.

"Obe teorije opstaju kada je reč o igraču koji, uprkos zvaničnoj verziji priče, deluje kao da radi po sopstvenom nahođenju. Svaka detalj – poput objavljivanja snimka na kojem vozi bicikl nakon što je Murinjo komentarisao tu temu – postaje predmet burnih rasprava. A nedavni sportski problemi kluba svakako ne pomažu u celoj situaciji". Dolazak Kilijana Embapea u leto 2024. zamišljen je kao poslednji deo slagalice velikog tima što je trebalo da nastavi da dominira Evropom. Više od dve sezone kasnije, statistika potvrđuje da je nekadašnji napadač Monaka i Pari Sen Žermena izuzetan strelac, međutim činjenica je da njegovi golovi nisu doneli nijedan veliki trofej klubu koji je odlučio da svoju srednjoročnu budućnost gradi upravo oko njega. Zaključak: Madrid nije bolji tim nego što je bio, a ni individualni učinak ostalih igrača nije nadograđen. Pravi primer za to jeste Vinisijus. Brazilac deluje kao potpuno drugi igrač u odnosu na period kad je bio na korak od osvajanja Zlatne lopte. I ne samo on. Postoje mišljenja da je to direktan uticaj dolaska Francuza. "Embape je dočekan kao heroj. Javno su hvaljeni i njegov talenat i njegov karakter. Danas, međutim, preovlađuje mišljenje da on živi odvojeno od kluba – pa čak i od svoje reprezentacije. Način na koji je pristupio oporavku od povrede zadobijene na utakmici protiv Turske izazvao je kritike kako u madridskim medijima, tako i na društvenim mrežama", piše dalje AS. "Posebno čudi činjenica da rehabilitaciju nije sprovodio u Valdebebasu, za razliku od saigrača koji su se suočavali sa sličnim situacijama. Pojavio se u klupskom centru dan nakon povrede kako bi obavio lekarske preglede, tamo je proveo jedva pola sata i - otišao". Sporni snimak na kome Embape vozi bicikl jednom rukom, a drugom snima, izašao je juče. Doduše, ne zna se kad je nastao. Madridski list pojašnjava da Murinjovo upozorenje nije bilo upućeno nikome lično, međutim podudarnost je podstakla polemiku i ponovo stavila ponašanje igrača na dnevni red, uz stidljivu konstataciju novinara da ni dolazak autoriteta kakav je Murinjo nije mnogo promenio.

"Očekivanja od prve zvezde Reala prevazilaze puku statistiku. Od takvog igrača zahteva se vidljiva posvećenost, liderstvo, razumevanja trenutner situacije u klubu. Biti ključna figura znači ponašati se u skladu sa tim statusom čak i kada se lopta ne kotrlja". Usledilo je podsećanje na prekor koji je dobio Raul Asensio nakon što je bio pravno gonjen zbog prekršaja u saobraćaju:

"Ti si igrač Real Madrida 24 sata dnevno. Ne samo dok traju utakmica ili trening. Odgovornost mora da postoji u svakom trenutku", poručio je nedavno Portugalac. Iako bi se to upozorenje moglo odnositi na bilo koga, ostaje utisak da u hijerarhiji svlačionice takve poruke dopiru samo do dna piramide... Rasprave o prelaženju crvenih linija kada je u pitanju Embapeovo ponašanje nisu ništa novo. U oktobru 2024. godine, svega nekoliko meseci nakon dolaska, viđen je u jednom noćnom klubu u Stokholmu tokom reprezentativne pauze, za koju nije bio pozvan u sastav Francuske. I tada se oporavljao od povrede mišića. Taj izlazak pokrenuo je prvu debatu o tome kako koristi slobodo vreme i kakvu sliku o sebi šalje dok se njegova reprezentacija takmiči. I u martu ove godine povreda je učinila da sva medijska svetla budu uperena u njega. Ovoga puta - koleno. Otputovao je u Pariz na konsultacije sa specijalistom u trenutku kada je Real bio zaokupljen gustim rasporedom utakmica. Snimci i vesti o njegovom društvenom životu – uključujući večere sa sadašnjom partnerkom – zasenili su samu potragu za drugim mišljenjem lekara. Večera sama po sebi ne dokazuje da je fudbaler spreman za igru, no učestalost odlazaka iz Madrida dovela je do toga da se ponovo rasplete priča o nedovoljnoj posvećenosti. Tenzije u vezi sa zdravstvenim problemom dostigle su vrhunac kada su se pojavili izveštaji da je lekarski tim kluba pregledao pogrešno koleno. Embape je to javno demantovao 25. marta, priznajući usput da je njegova slaba komunikacija s medijima podstakla takva tumačenja.