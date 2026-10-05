Novak posle obaranja Nadalovog rekorda: Igram tenis visokog rizika, to je način da se dođe do pobede
Vreme čitanja: 5min | pon. 05.10.26. | 10:07
Srbin se skorom od 32-0 u Pekingu upisao se u anale svetskog tenisa, a za sedmo finale igra protiv Danila Medvedeva (13.00)
Nema šta, fenomen je. I nije čudo što se čitav sportski svet, ne samo ljudi kojima je tenis osnovna preokupacija, dive onom što radi Novak Đoković sa 39 godina.
Peking je njegov grad iz snova. To je uostalom dokazao i u nedelju, u momentu kada se u svetlu poslednjih dešavanja i turnira koje je odigrao tokom leta, očekivalo da glatko izgubi od Nemca Aleksandera Zvereva, koji je bio u naletu forme kakav je retko kad imao u karijeri.
Izabrane vesti
Novak je u sopstvenoj dubini, pronašao onaj iskonski biser od igre i u uzbudljivom i iscrpljujućem meču dokazao sebi i svima da i dalje može da se nosi sa mlađima od sebe i pobeđuje ih na najvećoj pozornici.
Pobeda protiv Zvereva bila mu je 32. u Pekingu, gde nikada nije osetio gorčinu poraza! Da li u vazduhu Pekinga ima nešto magično, što Novaku daje nešto posebno kada igra tamo, ili je u pitanju čisto sportski duh koji je sastavljen od najjačih mogućih karakternih legura, to je drugo pitanje, tek, Đoković i sa 39 ima još motiva i obara još rekorda.
13.05: (1,70) Đoković (2,25) Medvedev
U nedelju je pao još jedan čiji je vlasnik bio njegov veliki rival, Španac Rafael Nadal. Teniser iz Manakora je do ovog Novakovog pekinškog dostignuća od 32-0 bio najuspešniji igrač u Open eri po startu na jednom turniru u Open eri. Ali, više nije...
Rafa je na svom omiljenom Rolan Garosu imao seriju od 31-0, da bi ga Đoković skinuo sa vrha u Pekingu, gde danas od 13 časova u polufinalu, ima priliku da protiv Rusa Danila Medvedeva, dodatno popravi tu statistiku. Iza Novaka i Rafe po tom parametru najboljeg starta, daleko iza je Džon Mekinro na turniru u Milanu (23-0), koliko je imao i Mats Vilander u Barseloni. Mekinro je imao 22-0 i u Sidneju.
Sve ove Novakove pobede u Kini su svakako važne, ali na ovom turniru učinak je još bitniji, jer će tako biti u prilici da popravi bodovni saldo na ATP listi u finišu sezone, što će opet biti temelj za narednu. Što bolje bude rangirana kraju sezone, biće bolje pozicioniran i kao nosilac u januaru na Australijan openu, čime će izbeći rane duele sa prvim favoritima.
Što se tiče današnjeg okršaja protiv Medvedeva, protiv kog ima identičan skor u pobedama i porazima kao i protiv Zvereva (10-5), očekuje nas dosta vatre. Uostalom, tako je bilo gotovo uvek kada su igrali, ali svakako upada u oči to da se nisu sastajali još od onog finala US Opena 2023. kada je Novak slavio u tri seta, kojim je došao do (za sada) poslednje, 24. grend slem titule.
Rus je čini se, napipao onu staru formu, koja mu je dugo izmicala u poslednje dve sezone. Ima seriju od 7-0, trijumf nedavno na turniru u Hangžuu, dok ove nedelje u Pekingu nije izgubio ni set, za razliku od Novaka koji je u svim pobedama morao da igra tri seta. Uz to, Rus od početka godine ima tri titule, pošto je bio najbolji u Brizbejnu i Dubaiju u prva dva meseca u 2026.
Ipak, primetno je i da je poslednjih šest mečeva sa Medvedevim, Đoković kao pobednik izlazio pet puta. Srpskom asu će dodatni ići u prilog to što je u meču protiv Zvereva pronašao ključ kako da igra dobro u najvažnijim poenima, što je objasnio i u razgovoru sa novinarima po završetku susreta.
"Prilike koje dobijate protiv Zvereva su retke i kada se pojave, morate da ih iskoristite. Mislim da sam tačno to uradio. Na 5:4 u drugom setu i na 5:4 u trećem, kada sam imao šansu za brejk, igrao sam dobre poene, bio hrabar i koristio prilike. To je bilo dovoljno da se dobije meč. Očigledno je da su neke stvari morale da se dogode da bih stigao do tih trenutaka. Istakao bih svoj servis i prvi udarac posle servisa, to je funkcionisalo sjajno. Trudio sam se da koristim prednost svake kraće lopte da izađem na mrežu, pritisnem ga, da variram u igri i budem agresivan. Povremeno je to bio tenis visokog rizika, ali moralo je da bude tako. Da nije, bilo bi jako teško dobiti meč", priznao je Đoković.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Za mnoge je ipak najprijatnije iznenađenje činjenica da je prevazišao zdravstvene probleme koji su ga mučili u poslednje vreme. Zverev je bio veliki izazov, Novak mu je naneo značajan udarac u pokušaju da se do kraja sezone nađe na prvom mestu ATP liste. Da je Saša osvojio Peking, a potom i Masters u Šangaju, preuzeo bi svetski tron, ali sada će do njega morati da ide nešto težim i dužim putem.
"Za mene je ovo bio test i potvrda da i dalje mogu da pobeđujem najbolje igrače na najvećim turnirima. Oduvek sam znao da to mogu i uvek sam verovao u to. Očigledno, stvari su sada malo drugačije. Teško je držati konstantno taj maksimalan nivo kao što su u stanju to da rade mladi igrači", dodao je Đoković.
Zanimljivo je da su Đoković i Medvedev u tih 15 mečeva, čak 13 puta igrali na tvrdoj podlozi. Novak vodi u tom pogledu sa 9-4. I danas će biti jako važan svaki poen, ali pre svega kako se Đoković oseća posle napornog meča protiv Zvereva.
"Zadovoljan sam sobom i ponosan na napor koji činim. Ukupan osećaj je pozitivan. Kad igrate na ovom nivou, samopouzdanje raste, zaboravljate na sve teškoće i probleme i samo nastavljate dalje. Nadam se da ću zadržati taj nivo iz dana i dan, jer turnir još nije gotov. Protiv Danila moram biti što je moguće odmorniji", zaključio je Đoković.
Još jedna bitna stvar je i to da bi se pobedom protiv Rusa, Novak vratio u Top 10 na svetskoj ATP listi. Trenutno je na 11. mestu i ako pobedi Moskovljanina, imaće 3.310 bodova, čime će ostaviti iza sebe Francuza Artura Fisa. U slučaju da dođe do sedme titule u Pekingu, Novak može i do osmog mesta, ali to će zavisiti i od učinka Aleksa de Minora na turniru. Australijanac u prvom polufinalu igra protiv Poljaka Huberta Hurkača.
ATP PEKING, POLUFINALE
Ponedeljak
10.10: (1,65) De Minor (2,24) Hurkač
13.05: (1,70) Đoković (2,25) Medvedev
*** kvote su podložne promenama