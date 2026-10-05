Novak posle obaranja Nadalovog rekorda: Igram tenis visokog rizika, to je način da se dođe do pobede

Peking je njegov grad iz snova. To je uostalom dokazao i u nedelju, u momentu kada se u svetlu poslednjih dešavanja i turnira koje je odigrao tokom leta, očekivalo da glatko izgubi od Nemca Aleksandera Zvereva , koji je bio u naletu forme kakav je retko kad imao u karijeri.

Nema šta, fenomen je. I nije čudo što se čitav sportski svet, ne samo ljudi kojima je tenis osnovna preokupacija, dive onom što radi Novak Đoković sa 39 godina.

Novak je u sopstvenoj dubini, pronašao onaj iskonski biser od igre i u uzbudljivom i iscrpljujućem meču dokazao sebi i svima da i dalje može da se nosi sa mlađima od sebe i pobeđuje ih na najvećoj pozornici. Pobeda protiv Zvereva bila mu je 32. u Pekingu, gde nikada nije osetio gorčinu poraza! Da li u vazduhu Pekinga ima nešto magično, što Novaku daje nešto posebno kada igra tamo, ili je u pitanju čisto sportski duh koji je sastavljen od najjačih mogućih karakternih legura, to je drugo pitanje, tek, Đoković i sa 39 ima još motiva i obara još rekorda. 13.05: (1,70) Đoković (2,25) Medvedev U nedelju je pao još jedan čiji je vlasnik bio njegov veliki rival, Španac Rafael Nadal. Teniser iz Manakora je do ovog Novakovog pekinškog dostignuća od 32-0 bio najuspešniji igrač u Open eri po startu na jednom turniru u Open eri. Ali, više nije... Rafa je na svom omiljenom Rolan Garosu imao seriju od 31-0, da bi ga Đoković skinuo sa vrha u Pekingu, gde danas od 13 časova u polufinalu, ima priliku da protiv Rusa Danila Medvedeva, dodatno popravi tu statistiku. Iza Novaka i Rafe po tom parametru najboljeg starta, daleko iza je Džon Mekinro na turniru u Milanu (23-0), koliko je imao i Mats Vilander u Barseloni. Mekinro je imao 22-0 i u Sidneju.

Sve ove Novakove pobede u Kini su svakako važne, ali na ovom turniru učinak je još bitniji, jer će tako biti u prilici da popravi bodovni saldo na ATP listi u finišu sezone, što će opet biti temelj za narednu. Što bolje bude rangirana kraju sezone, biće bolje pozicioniran i kao nosilac u januaru na Australijan openu, čime će izbeći rane duele sa prvim favoritima. Što se tiče današnjeg okršaja protiv Medvedeva, protiv kog ima identičan skor u pobedama i porazima kao i protiv Zvereva (10-5), očekuje nas dosta vatre. Uostalom, tako je bilo gotovo uvek kada su igrali, ali svakako upada u oči to da se nisu sastajali još od onog finala US Opena 2023. kada je Novak slavio u tri seta, kojim je došao do (za sada) poslednje, 24. grend slem titule.

Rus je čini se, napipao onu staru formu, koja mu je dugo izmicala u poslednje dve sezone. Ima seriju od 7-0, trijumf nedavno na turniru u Hangžuu, dok ove nedelje u Pekingu nije izgubio ni set, za razliku od Novaka koji je u svim pobedama morao da igra tri seta. Uz to, Rus od početka godine ima tri titule, pošto je bio najbolji u Brizbejnu i Dubaiju u prva dva meseca u 2026.

Ipak, primetno je i da je poslednjih šest mečeva sa Medvedevim, Đoković kao pobednik izlazio pet puta. Srpskom asu će dodatni ići u prilog to što je u meču protiv Zvereva pronašao ključ kako da igra dobro u najvažnijim poenima, što je objasnio i u razgovoru sa novinarima po završetku susreta.

"Prilike koje dobijate protiv Zvereva su retke i kada se pojave, morate da ih iskoristite. Mislim da sam tačno to uradio. Na 5:4 u drugom setu i na 5:4 u trećem, kada sam imao šansu za brejk, igrao sam dobre poene, bio hrabar i koristio prilike. To je bilo dovoljno da se dobije meč. Očigledno je da su neke stvari morale da se dogode da bih stigao do tih trenutaka. Istakao bih svoj servis i prvi udarac posle servisa, to je funkcionisalo sjajno. Trudio sam se da koristim prednost svake kraće lopte da izađem na mrežu, pritisnem ga, da variram u igri i budem agresivan. Povremeno je to bio tenis visokog rizika, ali moralo je da bude tako. Da nije, bilo bi jako teško dobiti meč", priznao je Đoković. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Za mnoge je ipak najprijatnije iznenađenje činjenica da je prevazišao zdravstvene probleme koji su ga mučili u poslednje vreme. Zverev je bio veliki izazov, Novak mu je naneo značajan udarac u pokušaju da se do kraja sezone nađe na prvom mestu ATP liste. Da je Saša osvojio Peking, a potom i Masters u Šangaju, preuzeo bi svetski tron, ali sada će do njega morati da ide nešto težim i dužim putem.

"Za mene je ovo bio test i potvrda da i dalje mogu da pobeđujem najbolje igrače na najvećim turnirima. Oduvek sam znao da to mogu i uvek sam verovao u to. Očigledno, stvari su sada malo drugačije. Teško je držati konstantno taj maksimalan nivo kao što su u stanju to da rade mladi igrači", dodao je Đoković.