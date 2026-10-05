Zidan protiv Belgije štimuje orkestar bez Embapea, Vam Bomel daje šansu Lukakuu

Nije bilo lako ni Zidanu da u petak kontroliše emocije. Stadion je bio preplavljen navijačima koji su nosili dresove sa njegovim imenom, a bilo je i transparenata poput "Zizzu Christ", koji jasno govore kakav status i dalje uživa u očima tamošnjih ljubitelja fudbala.

Belgija ima bod manje iz prva tri kola i za Francuze će, ako žele da budu pobednici grupe, biti suštinski važno da ove večeri dođu do trijumfa.

20.45: (1,55) Francuska (4,50) Belgija (6,00)

Nije Zidan pred ovaj ciklus mečeva, vodio računa samo o tome kako da nastavi taj izuzetan kontinuitet uspeha i dobrih rezultata, već i kako da unese nove ideje i osveži stručni tim. Tako je za trenera golmana doveo bivšeg reprezentativca, lucidnog Fabijena Barteza, koji ima zadatak da Maika Menjana, Gijoma Restea i Žana Buteza pripremi za mečeve.

Zidan je krajnje iskren kada kaže šta želi da uradi sa ovom generacijom igrača Francuske. Kao neko ko je dosegao zvezdane visine kao igrač, potom i kao trener na klupskom nivou sa Realom pokazao od kakvog je materijala, želja mu je i da sa Francuskom bude na tronu.

Ne krije da će se na tom putu koristiti svim raspoloživim oružjima. Ne mora mnogo da "pozajmljuje", ali kao selektor zemlje čiji je šampion dvostruki uzastopni pobednik Lige šampiona, jasno može da se osloni na recept Pari Sen Žermena.

"Imaju mnogo igračkih principa koje veoma cenim. To je tim koji preuzima inicijativu, visoko pritiska protivnika. To je tim koji je siguran u posedu i koji želi da igra sa njom, ne da je juri. To je sve ono što volim, to su i moji igrački principi. Bio sam plejmejker i nisam voleo da jurim za loptom. Zato još moramo da radimo i nemamo samo sterilan posed; u poslednjih 30 ili 40 metara, moramo da imamo to ubrzanje i da nađemo određene slabosti rivala kako bismo bili opasniji, ali i to će doći vremenom", uveren je Zidan.

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Strpljivo je čekao na poziciju selektora Francuske, odbijao brojne ponude klubova i sada je na njemu da se nosi sa pritiskom koja sadašnja funkcija donosi.

"Uvek sam bio pod pritiskom, volim da igram tako. Tenzija me podiže, uživam. Iznad svega, volim ovo što radim, da budem sa igračima, to je zadovoljstvo", priznaje Zizu.

Ni on nije izbegao da prokomentariše sagu oko Kristijana Ronalda, ali samo iz svog ugla.

"Moramo da priznamo da ima veliki karakter. Poseban je. Meni je pomogao da osvojim te neverovatne trofeje, kada sam ga imao u timu u Madridu. Kapa dole Ronaldu", to je sve što je rekao o Portugalcu.

Doduše, poštuje i Belgiju koja je izgubila šest uzastopnih mečeva sa Francuskom. Nedavno u Briselu bio je dovoljan kasni gol Majkla Olisea u 88. minutu, ali Zidan je pun hvale za Crvene đavole.

"Belgija je odigrala veoma dobro protiv Turske. Napadački su tim, znaju kako da postignu određene stvari. Uspeli smo da pobedimo tamo, tako što smo se taktički prilagodili. Mogu da izazovu probleme bilo kom timu, kolektivno i individualno. To što je suspendovan De Brujne nije olakšanje, više bih voleo da igra. Svi žele da vide dobar fudbal, a neko drugi će iskoračiti. Znam da je pred nama težak meč", kaže Zidan.

Dodao je i da je sasvim drugačiji posao selektora od onog na klupskom nivou, ali i da je zadovoljan urađenim do sada, iako priznaje da je pred njim još mnogo posla u tom štimovanju igre po njegovoj viziji.

20.45: (1,45) Italija (5,00) Turska (7,00)

Protiv Belgije biće promena, Dajot Upamekano je isključen protiv Italije, pa će propustiti meč, a na njegovom mestu biće Žeremi Žake kojem će partner na poziciji štopera biti Maksens Lakroa. Jasno je da će kapiten i golgeter tima Kilijan Embape propustiti i ovaj duel zbog povrede.

Belgijanci su nerado morali da se pomire sa time da će morati da igraju bez vezista De Brujnea i Jurija Tilemansa, koji je takođe pod suspenzijom zbog kartona. Zajedno imaju 220 nastupa i jasno je koliko su značajni za tim.

"Ne mogu da učinim individualce boljim, ali mogu da unapredim tim. Juri i Kevin su nam važni i šteta je što su suspendovani. Ako tim pripremim dobro, svi moraju da budu u stanju da pomognu", jasan je selektor Belgije Mark van Bomel.

On nije želeo da otkrije ko će biti kapiten na večerašnjem meču, iako su mu sugerisali da su kapiteni od ovih koji su tu sada, bili još samo Timoti Kastanj, Hans Vanaken i Romelu Lukaku.

"Ako to kažem, onda će svi znati ko igra, zar ne? Biće to neko ko je u startnih 11. Da li će biti neko od te trojice? Moglo bi da bude tako. Ako kažete Lukaku, onda pretpostavljate da će da igra? Romelu je igrač koji privlači na sebe po dva ili tri igrača. Prilično je oštar pred golom i ima sposobnost da sprintuje. Ako bude igrao, očekujem to od njega", dodao je Van Bomel.

Bila je to na neki način igra pogađanja sa novinarima, oko sastava tima, što mu je izmamilo osmeh na lice, ali u svakom slučaju, Van Bomel zna da bi i bod u Sen Deniju sačuvao dobre izglede za visok plasman.

MOGUĆI SASTAVI

FRANCUSKA (4-3-3): Menjan - Kalulu, Žake, Lakroa, Trufer - Šerki, Kamavinga, Rabio - Olise, Dembele, Due.

BELGIJA (4-3-3): Lamens - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper - Raskan, Lavija, Vanaken - Lukebakio, De Ketelare, Godts.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

20.45: (1,55) Francuska (4,50) Belgija (6,00) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Italija (5,00) Turska (7,00) MOZZART RELAX