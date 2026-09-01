Gasperini stopirao strašan posao Rome: Kone za 60.000.000 i Gitensa? Apsolutno ne!

I nije slučajno baš Gitensovo ime upalo u jednačinu, jer Roma je svakako planirala da Plavcima za 22-godišnje krilo ponudi 5.000.000 za pozajmicu s opcijom otkupa za 55.000.000.

Međutim, kako je Kone prošle sezone bio ubedljivo najbolji igrač Rome odgovor šefa struke na pitanje ide li on iz kluba bio je poprilično jasan.

“Apsolutno ne! To je medijska stvar, sa mnom niko o tome nije govorio... I znam da se ni vlasnici nisu saglasili sa prodajom, tako da ovo moramo kategorički da negiramo“, rekao je Gasperini posle sinoćne pobede nad Lečeom od 4:0.

No, ponude je zaista bilo, u tome su saglasni svi mediji iz Italije i Engleske. Ovi italijanski čak kažu da su o Koneu direktno razgovarale gazde dva kluba, Amerikanci Fridkin i Boli, ali je Gasperinijevo protivljenje stopiralo posao. Roma i dalje hoće Gitensa, dok je Čelsi navodno krenuo po Monakovog Lamina Kamaru i za njegove usluge ponudio 45.000.000 evra, sve sa bonusima. Navodno, nije dovoljno.

Što se tiče Rome, ona i dalje želi pojačanje u napadu i nudi Zenitu 5.000.000 evra za pozajmicu i 30.000.000 evra za moguć otkup Luisa Enrikea. Džejmi Leveling je sve dalje od Rima, pošto sam krilni fudbaler Štutgarta nije hteo ni da čuje za fiksnih 35.000.000 evra plus bonuse.

Sa druge strane, Fulam se namerio da joj uzme Matijasa Zulea, Rabinjo Vaz bi trebalo da ode u Hal, a El Ajnau u Lajpcig.