Limit ne postoji, samo sipaj: Hal ulupao preko 120.000.000, danas potpisuje još trojicu

Pisali smo pre nekoliko dana da će definitivno probiti granicu od 130.000.000 evra. I hoće, mada neki poslovi su, ipak, nešto manje izašli no što je prvobitno najavljeno. Takav je, na primer, poslednji u nizu. Iako se spekulisalo da će Hal Siti za Iljasa Ansu dati oko 25.000.000, dogovor sa Union Berlinom pao je na 17.000.000. To je fiksni deo, a ostalo će biti ostvarivo kroz bonuse.

I to je razlog zašto pomenuta granica, između ostalog, nije probijena, ali biće u toku dana. Jer, na Ostrvo stiže dvojac iz Serije A.

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Hal već nekoliko dana ima dogovor sa Romom oko Robinija Vaza. Mladi francuski napadač stići će na pozajmicu, ona će biti plaćena 2.000.000 evra. Utanačen je i otkup za 30.000.000. Trenutno je na lekarskim pregledima, vrlo brzo i taj transfer biće proknjižen, a do kraja dana stići će minimum još jedan igrač, a možda i više, jer sa Englezima se nikad ne zna…

Sergej Jakirović zatražio je od klupskog rukovodstva da mu dovedu nekoga ko će ojačati desni bok, prvenstveno zaoštriti konkurenciju na bekovskoj poziciji. Izbor je pao na Bruka Nortona Kafija iz Đenove. I on bi trebalo u narednim časovima da bude podvrgnut medicinskim testovima i ukoliko ih prođe, na račun italijanskog kluba će leći 14.000.000 evra. U suprotnom smeru krenuće Kodi Drame.