Nema Šeška, tradicija kaže – Škoti su nepobedivi
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 10:22
Slovenija bez povređenog napadača Benjamina Šeška ove subote (15.00) dočekuje Ostrvljane na premijeri Lige nacija B divizije
Slovenci su na novom početku, u padu poslednjih godina, uz samo jednu pobedu na 10 prethodnih duela. Nije ih bilo na Mundijalu, a u novi ciklus kreću sa Boštjanom Cezarom na kormilu koji je početkom godine nasledio Matijaža Keka. Na premijeri B divizije Lige nacija na svom terenu na stadionu Stožice u Ljubljani čekaju Škote (15.00).
Neće biti prve zvezde selekcije, napadača Mančester Junajteda Benjamina Šeška. On je povredio potkolnicu i neće ga biti na prve četiri utakmice u najmlađem UEFA reprezentativnom takmičenju. Ipak, nekadašnji as Lajpciga je privatnim avionom doputovao u Sloveniju, posetio saigrače i ulio im pozitivnu energiju pred duel sa Ostrvljanima.
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Umesto Šeška, napad Slovenaca trebalo bi da predvodi efikasni špic Slovana iz Bratislave Andraž Šporar. U veznom redu je siguran fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik, dok će u poslednjoj liniji tima da bude Vanja Drkušić iz Espanjola, koji je kratko nosio crveno-beli dres srpskog šampiona.
15.00: (2,55) Slovenija (3,15) Škotska (2,90) MR
Škoti su se plasirali na Mundijal prethodnog leta, ali očekivano u jakoj grupi sa Brazilom i Marokom nisu uspeli da odu u nokaut fazu, iako su slavili protiv autsajdera Haitija sa 1:0.
Probleme ima i novi selektor Škotske, nekadašnji trener Union Sen Žiloaza i Monaka, Belgijanac Sebastijen Pokonjoli koji je posle Mundijala nasledio Stiva Klarka. Van stroja je najbolji igrač Suknjica, Skot Mektomini iz Napolija. Povređeni su i Če Adams i na početku sezone efikasni napadač Rendžersa Lorens Šenklend.
Tradicija je protiv domaćina koji nikada u istoriji nije pobedio Škote. Na pet utakmica Slovenci su upisali dva poraza i tri remija. Poslednji put su ove selekcije igrale u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji 2017. godine. U Ljubljani je bilo 2:2, dok su Ostrvljani slavili na Hampden parku u Glazgovu sa 1:0.
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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 1. KOLO
Subota
GRUPA 1
15.00: (2,55) Slovenija (3,15) Škotska (2,90) MR
20.45: (7,50) Makedonija (4,70) Švajcarska (1,40) MR
*** kvote su podložne promenama
Petak
GRUPA 2
Gruzija - Severna Irska 0:1 (0:0)
/Čarls 90+9/
Mađarska - Ukrajina 0:1 (0:1)
/Sikan 42/
GRUPA 4
Poljska - Bosna i Hercegovina 0:0
Švedska - Rumunija 2:1 (2:1)
/Isak 20, Đekereš 43 - Man 29/
Četvrtak
GRUPA 3
Austrija - Izrael 3:1 (1:0)
/Šmid 43p, Mvene 90, Kalajdžić 90+3 - Abu Farki 55/
Tzv. Kosovo - Irska 1:0 (0:0)
/Murići 83/