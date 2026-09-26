Nema Šeška, tradicija kaže – Škoti su nepobedivi

Slovenci su na novom početku, u padu poslednjih godina, uz samo jednu pobedu na 10 prethodnih duela. Nije ih bilo na Mundijalu, a u novi ciklus kreću sa Boštjanom Cezarom na kormilu koji je početkom godine nasledio Matijaža Keka. Na premijeri B divizije Lige nacija na svom terenu na stadionu Stožice u Ljubljani čekaju Škote (15.00).

Neće biti prve zvezde selekcije, napadača Mančester Junajteda Benjamina Šeška. On je povredio potkolnicu i neće ga biti na prve četiri utakmice u najmlađem UEFA reprezentativnom takmičenju. Ipak, nekadašnji as Lajpciga je privatnim avionom doputovao u Sloveniju, posetio saigrače i ulio im pozitivnu energiju pred duel sa Ostrvljanima.