Gaštarov korektan, Slovenci pokazali da su klasa za Makedonce
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 22:41
Slovenci slavili golom Sandija Lovrića, Švajcarska bolja od Škotske
Otišao je Matej Gaštarov na okupljanje reprezentacije Makedonije sa ozbiljnim samopouzdanjem, posle svega što mu se desilo u dresu Crvene zvezde u poslednjih mesec dana. Izabrao je da igra za državu u kojoj je rođen, i nije pogrešio. Bar za sada. Oćigledno je da pored Alberta Rijere i Goce Sedloski imaju veliko poverenje u njega.
Posle Švajcarske odigrao je Gaštarov svih 90 minuta u još jednom porazu južnih suseda. Pristojno su delovali Makedonci u Sloveniji, ali nedovoljno dobro da bi izbegli još jedan poraz u B grupi Lige Nacija. Slovenci su na suvi kvalitet odradili posao i stigli do četvrtog boda – 2:0.
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Gaštarov je odigrao svih 90 minuta i uz Atanasova bio najbolji u redovima gostiju.
Dobro su se držali Makedonci u prvom poluvremenu. Bili defanzivno stabili i dzovolili Slovencima da naprave samo jednu ozbiljnu priliku, preko Vipotnika. Međutim, fokus poslednje linije izostao je u 55. minutu. Jeftino je Alomerović izgubio loptu, krenuo je Begić ka golu i onda poslužio Lovrića koji je lako pogodio gol.
Trajao je još malo otpor Makedonaca. Sve do 82. minuta kada je Aljoša Matko postavio konačan rezultat. Timi Maks Elšnik je dobio šansu u poslednjih pet minuta.
Švajcarci će u ovoj grupi biti apsolutni favoriti za ulazak u A diviziju. Posle Makedonije prilično lako su slavili u Glazgovu. Bilo je manjih problema, ali zaslužili su gosti posle meča na jedan gol da ubedljivo slave. Posao im je bio olakšan, jer je u 12. minutu Rodrigez pogodio iz slobodnjaka i kaznio defanzivno orjentisane Škote.
U drugom poluvremenu su pogađali Alvedi u Amduni.
LIGA NACIJA – DIVIZIJA B, GRUPA 1
Škotska – Švajcarska 0:3 (0:1)
/Rodrigez 12, Elvedi 55, Amduni 82/
Slovenija – Makedonija 2:0 (0:0)
/Lovrić 55, Matko 82/