Gaštarov korektan, Slovenci pokazali da su klasa za Makedonce

Gaštarov je odigrao svih 90 minuta i uz Atanasova bio najbolji u redovima gostiju.

Dobro su se držali Makedonci u prvom poluvremenu. Bili defanzivno stabili i dzovolili Slovencima da naprave samo jednu ozbiljnu priliku, preko Vipotnika. Međutim, fokus poslednje linije izostao je u 55. minutu. Jeftino je Alomerović izgubio loptu, krenuo je Begić ka golu i onda poslužio Lovrića koji je lako pogodio gol.

Trajao je još malo otpor Makedonaca. Sve do 82. minuta kada je Aljoša Matko postavio konačan rezultat. Timi Maks Elšnik je dobio šansu u poslednjih pet minuta.

Švajcarci će u ovoj grupi biti apsolutni favoriti za ulazak u A diviziju. Posle Makedonije prilično lako su slavili u Glazgovu. Bilo je manjih problema, ali zaslužili su gosti posle meča na jedan gol da ubedljivo slave. Posao im je bio olakšan, jer je u 12. minutu Rodrigez pogodio iz slobodnjaka i kaznio defanzivno orjentisane Škote.

U drugom poluvremenu su pogađali Alvedi u Amduni.

LIGA NACIJA – DIVIZIJA B, GRUPA 1

Škotska – Švajcarska 0:3 (0:1)

/Rodrigez 12, Elvedi 55, Amduni 82/

Slovenija – Makedonija 2:0 (0:0)

/Lovrić 55, Matko 82/