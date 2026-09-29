Barcokasu falio Milutinov u Kaunasu: Sa njim bismo bolje igrali protiv Valančijunasa

Košarkaši Olimpijakosa ostvarili su važnu pobedu na uvek neugodnom gostovanju u Kaunasu, gde su savladali ekipu Žalgirisa (93:91). Tesnu pobedu aktuelnog prvaka Evrolige obeležila je velika borba u reketu u koju je atinski tim ušao sa velikim hendikepom, bez Nikole Milutinova.

Trener Olimpijakosa, Jorgos Barcokas, istakao je nakon meča koliko je ekipi nedostajao povređeni srpski centar. Njegov izostanak posebno se osetio u duelima sa snažnim Jonasom Valančijunasom, s obzirom na to da su crveno-beli morali da se oslone na centre drugačijih profila koji fizički nisu mogli u potpunosti da ispariraju litvanskom gorostasu pod obručima.