Barcokasu falio Milutinov u Kaunasu: Sa njim bismo bolje igrali protiv Valančijunasa
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 22:43
"Verujemo da će u nedelju, na utakmici grčkog prvenstva koju igramo, možda moći da nastupi", rekao je trener Olija posle pobede nad Žalgirisom
Košarkaši Olimpijakosa ostvarili su važnu pobedu na uvek neugodnom gostovanju u Kaunasu, gde su savladali ekipu Žalgirisa (93:91). Tesnu pobedu aktuelnog prvaka Evrolige obeležila je velika borba u reketu u koju je atinski tim ušao sa velikim hendikepom, bez Nikole Milutinova.
Trener Olimpijakosa, Jorgos Barcokas, istakao je nakon meča koliko je ekipi nedostajao povređeni srpski centar. Njegov izostanak posebno se osetio u duelima sa snažnim Jonasom Valančijunasom, s obzirom na to da su crveno-beli morali da se oslone na centre drugačijih profila koji fizički nisu mogli u potpunosti da ispariraju litvanskom gorostasu pod obručima.
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Odgovarajući na pitanje novinara o defanzivnom pristupu i tome šta Valančijunas donosi Evroligi, grčki stručnjak je naglasio da bi sa Milutinovim u sastavu slika na terenu bila znatno drugačija.
"Nedostajao nam je Milutinov. Za nas je to bio značajan izostanak, jer verujemo da možemo da igramo mnogo bolje protiv Jonasa kada imamo Milutinova. Problem za nas je taj što su dvojica visokih igrača koje smo danas koristili, Tajrik Džons i Donta Hol, veoma mobilni, veoma brzi i atletski sjajni igrači. Ali, naravno, oni nemaju tu veličinu i snagu pod košem koju nudi Jonas. Valančijunas je odigrao onako kako smo i očekivali. U redu, igrao je toliko godina u NBA ligi, ali u isto vreme on je Evropljanin, igrao je na svim FIBA takmičenjima i zna kakva je košarka u Evropi i koliko je svaka utakmica važna. Mislim da se odlično uklapa u tim. On nudi stvari koje trenutno nema mnogo ekipa: pretnju na niskom postu, kreaciju sa niskog posta, ali i veoma dobru sposobnost u kratkom otvaranju. Zavisi od tima i plejmejkera koje ima da li će moći da iskoriste te njegove elemente", rekao je Barcokas.
Srećom po grčkog stratega i navijače atinskog kluba, Milutinov ne bi dugo trebalo da odsustvuje sa terena. Barcokas je otkrio da se povratak sjajnog centra na parket očekuje vrlo brzo.
"Rekli su mi da je na današnjem treningu u Pireju bio mnogo bolje, da je imao manje bolova. Verujemo da će u nedelju, na utakmici grčkog prvenstva koju igramo, možda moći da nastupi. Zato verujem da će propustiti samo utakmicu protiv Bolonje. Naravno, nisam sasvim siguran, jer je to situacija koja se prati iz dana u dan", dodaj je trener Olimpijakosa.
Aktuelni prvak Evrope posle dva kola ima stopostotan učinak, a u narednoj rundi, već u četvrtak, očekuje ga gostovanje Virtusu u Bolonji. S druge strane, Žalgirisu posle polovičnog učinka sledi put u Pariz.