Gatuzo: Lacio neće dovoditi novog napadača dok Ratkov ne dobije šansu

Gatuzo će okupiti ekipu ovog ponedeljka i tako će zvanično Rimljani otpočeti pripreme za novu sezonu. Pre toga italijanski strateg je izašao pred medije i pričao o planovima u letnjem prelaznom roku. Otkrio je i neke detalje sa sastanka koji je nedavno imao sa sportskim direktorom Lacija Anđelom Marijanom Fabijanijem.

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Između ostalog, to da trenutno Lacio neće tražiti novog napadača na tržištu. Barem ne dok Gatuzo propisno ne testira Ratkova. Italijani će tražiti pojačanje na drugoj poziciji...

“Potreban nam je još jedan centralni defanzivac, a i prvo moramo da pogledamo kakva je situacija sa Ratkovom u napadu. On je u prethodnom periodu imao neke poteškoće. Centralni defanzivac je prioritet, a uz to moramo da uradimo još nekoliko stvari o kojima nema potrebe sada da diskutujemo. Mislim da bi time pokazali manjak poštovanja prema momcima koji su već deo tima. Vršimo procene, ali solidna osnova tima je tu. U veznom redu imamo neke dobre fudbalere, imamo dosta bekova. Videćemo šta još možemo da uradimo”, rekao je Gatuzo.

Lacio je prošle sezone bio loš, zauzeo je tek deveto mesto. Nećemo ga gledati zato ovog leta na međunarodnoj sceni, opravdano zbog toga tim trpi velike kritike od strane navijača. Prvu priliku da promeni im raspoloženje imaće tek 24. avgusta, kada u 1. kolu Serije A bude gostovao Bolonji. Do tada...

“Moramo malo da se izolujemo. Svesni smo da okruženje trenutno nije idealno. Moji igrači će probati da promene mišljenje navijača. Biće teško, ali duh nikada ne sme da nam nedostaje”, kazao je Gatuzo.

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