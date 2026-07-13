Madar odbio duplo veću platu: LSU nudio 4.000.000 i ostao praznih ruku

Sredinom maja je sve dogovorio sa Univerzitetom LSU i očekivalo se da karijeru nastavi u NCAA, što je stvarno bilo čudno u tom trenutku. Egzodus evropskih igrača na američke koledže postao je nezaustavljiv jer su svi mladi košarkaši jurili za ogromnim novcem koji se sada daje na koledžima zbog popularni NIL ugovora. Lakše je dobiti milionski ugovor na nekom od univerziteta nego ućariti koji minut u nekoj od evroligaških ekipa, pa tako svi talenti sa Starog kontinenta idu redom u Sjedinjene Američke Države. Samo, u slučaju Jama Madara se mora reći da on nije mladi talenat jer je dokazan igrač, tačnije pre svega jer ima 25 godina. Tu je nastao problem.

Morao je da ima posebno odobrenje tamošnjeg takmičenja kako bi u tim godinama mogao da ode na koledž i u Sjedinjenim Američkim Državama nastala je i mala pobuna baš zbog njega jer su tražili Amerikanci da se pooštre regulative oko toga ko može da igra na univerzitetima. Ako dokazani evropski igrači sa 25 godina dolaze da uzimaju mesto američkoj deci, onda će njihova košarka imati problem. Nema šta, pošteno i pametno razmišljanje. Međutim, svakako je imao ponudu i sve je dogovorio, tako da je delovalo da će karijeru nastaviti na koledžu u Luizijani. Ipak, nešto tu nije pošlo kako treba ili je jednostavno doneo odluku da ostane u Evropi.

Ostaje samo čudno zbog ogromne ponude koju je imao da igra na LSU, gde su ga planirali kao glavnog organizatora igre, kako piše portal "Louisiana Sports". U članku se navodi da su na LSU ostali 'veoma razočarani' što ih je Jam Madar odbio, iako su mu spremili čak 8.000.000 dolara bruto za jednu sezonu, tačnije 4.000.000 dolara neto da igra za njih samo jednu sezonu. Jesu nastali pomenuti administrativni problemi oko njegove registracije na koledžu, što je dodatno zakomplikovalo njegov potencijalni transfer, ali je moglo i to da se reši. Na kraju, zaključak je da ih je Jam Madar odbio kako bi ostao u Izraelu.

Izabrao je duplo manje novca, pošto će u Makabiju zarađivati 2.000.000 dolara po sezoni, ali je dobio dugoročni ugovor i sigurnu saradnju. Potpisao je ugovor na tri godine i ima opciju produžetka na još dve godine, što je 3+2, nešto što smo baš retko viđali u evropskoj košarci.

Razočarani su u Luizijani, a Madar je izgleda i više nego zadovoljan, iako je odbio duplo više novca.